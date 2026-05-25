Rússia confirma uso de míssil com capacidade nuclear para atacar Ucrânia

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 25/05/2026 às 10h21

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou, em comunicado, que utilizou mísseis Orechnik, com capacidade nuclear, além de outros tipos de mísseis, em ataques contra a Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, já havia denunciado hoje o ataque com mísseis Orechnik na região de Kiev.

Esta foi a terceira vez que o míssil, capaz de transportar ogivas nucleares ou convencionais, foi utilizado na Ucrânia.

Também nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, pediu o reforço do apoio ao país diante da agressão russa.

Sybiha afirmou que a Ucrânia precisa de mais capacidade de defesa, incluindo proteção do espaço aéreo, investimentos na indústria de defesa, aumento da pressão sobre a Rússia e decisões políticas firmes em relação à entrada da Ucrânia na União Europeia.

A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia utilizou 690 sistemas de ataque neste bombardeio, incluindo drones e mísseis de diferentes tipos.