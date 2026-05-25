Jean Mendonça reforça apoio a produção rural com nova recolhedora de café para Nova Estrela

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 11h35

Deputado Jean Mendonça afirma continuidade do apoio ao setor agrícola em Rondônia

A chegada de uma nova recolhedora de café ao distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura, foi apontada como um avanço para a agricultura local, sobretudo para os pequenos produtores da região. O equipamento, voltado à otimização do trabalho no campo, deverá contribuir para ampliar a eficiência da produção cafeeira e fortalecer a atividade agrícola desenvolvida pela comunidade.

Segundo o vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais Nova Estrela (APRUNE), Edinei, a aquisição do maquinário representa um passo importante para os agricultores locais. Ele destacou a relevância da nova recolhedora para a rotina dos produtores e para o fortalecimento da economia agrícola do distrito.

De acordo com a avaliação apresentada pela associação, a chegada de novas tecnologias ao campo tende a beneficiar não apenas os trabalhadores rurais diretamente envolvidos na produção, mas também o desenvolvimento regional. A expectativa é de que o equipamento contribua para a modernização das atividades agrícolas em Nova Estrela.

Ao comentar a iniciativa, o deputado estadual Jean Mendonça afirmou que o trabalho voltado ao fortalecimento do setor rural permanece como uma das frentes de atuação, reforçando o apoio aos agricultores e agricultoras de Rondônia.