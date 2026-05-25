Cauã Reymond expõe problema de saúde e fala sobre dificuldades

Por R7

Publicada em 25/05/2026 às 11h22

Cauã Reymond compartilhou, no último último domingo (24), alguns detalhes íntimos sobre sua rotina de treinos após sofrer uma lesão no ombro. Por meio de sua conta pessoal no Instagram, ele comentou sobre o dia a dia enfrentando um processo de recuperação.

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Para quem não acompanhou, a gravação foi feita dentro de uma academia, e o artista surgiu relatando as mudanças que precisou fazer nos exercícios e nas atividades esportivas que costuma praticar. O ator apareceu usando uma regata preta de alças finas, fones de ouvido grandes e dois cordões prateados no pescoço.

Ao fundo, era possível ver aparelhos de musculação e outras pessoas treinando. Na parte superior do vídeo, Cauã escreveu: “Explicando um pouquinho o meu treino”. Logo no início, o famoso explicou que havia acabado de finalizar um treino de costas e aproveitou para comentar o impacto da lesão em

De acordo com ele, o problema no ombro reduziu a frequência de práticas físicas que faziam parte do cotidiano, especialmente o jiu-jítsu.

“Desde que eu machuquei o meu ombro, já tem bastante tempo que eu não consigo treinar jiu-jítsu com a frequência que eu queria. Ultimamente eu nem tenho treinado”, afirmou o ator.

Em seguida, ele ainda disse que outras atividades também precisaram ser interrompidas temporariamente por causa da recuperação. O artista citou o surfe, a natação e outros exercícios físicos que costumava manter regularmente.

Nem surfar, nem nadar, nem várias coisas que eu tô sentindo maior falta. Então, darei uma mofada até esse ombro melhorar, só na maromba