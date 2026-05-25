Após repercussão sobre Bolsa Família, Luciano Huck diz que fala foi tirada de contexto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 11h19

Luciano Huck se pronunciou publicamente após repercutir nas redes sociais uma declaração feita por ele em um evento privado sobre o Bolsa Família. O apresentador afirmou que trechos de sua fala circularam de forma descontextualizada e negou ser contrário a programas de proteção social.

A polêmica começou após a divulgação de um vídeo em que Huck comentava a necessidade de criar mecanismos para incentivar a autonomia financeira de famílias beneficiárias. Ao citar a cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, ele afirmou que programas sociais precisam ser aperfeiçoados para ampliar a mobilidade social.

Diante das críticas, o apresentador usou as redes sociais para esclarecer seu posicionamento. “Tive uma fala em um evento fechado, fora do ‘Domingão’, não era nas minhas redes sociais, não foi uma entrevista que eu dei. E um trecho dessa fala acabou circulando meio fora de contexto. Em alguns cortes, dá a entender que eu seria contra programas de proteção social. Isso não é verdade”, declarou.

Huck afirmou defender políticas públicas de assistência, mas argumentou que os programas podem ganhar mais eficiência com uso de tecnologia e melhor direcionamento dos recursos. Segundo ele, a meta deve ser garantir apoio imediato a quem precisa, sem perder de vista a criação de oportunidades futuras.

“Proteção social é fundamental. Mas ela precisa caminhar junto com educação de qualidade, com geração de oportunidades, com direito de escolha. O objetivo é apoiar quem precisa hoje, mas também criar caminhos para que essas famílias tenham autonomia no futuro”, acrescentou.

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como critérios renda mensal per capita limitada. Dados oficiais apontam que milhões de famílias deixaram o programa após aumento de renda, dentro das regras de transição estabelecidas pelo governo.