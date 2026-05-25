Mel Maia lamenta a morte de Ganley:

A atriz Mel Maia se pronunciou sobre a morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, encontrado morto neste sábado (23) em São Paulo, aos 22 anos. Em uma publicação nos stories do Instagram, a artista lamentou a partida do amigo de infância, a quem chamou de “irmão” e afirmou ter sido um dos poucos a segurar sua mão na época da escola.
Mel exaltou a disciplina e a determinação do atleta. “Vendo tanto amor e carinho por ele, eu só consigo sentir orgulho. Do menino que sonhava grande, do homem que lutou por tudo que conquistou e do amigo que tive a sorte de chamar de meu. Você realizou seu sonho de infância. Obrigada por ter ficado quando ninguém mais ficou”, disse a atriz.
Ganley foi encontrado desacordado no chão de sua cozinha, na manhã de sábado, por um amigo. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), não havia sinais de violência no imóvel. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada, mas o caso foi registrado como morte suspeita.
Natural do Rio de Janeiro, o atleta se mudou para a capital paulista para competir. Inicialmente defensor da modalidade natural do fisiculturismo, Ganley passou a utilizar protocolos hormonais após desenvolver uma pneumonia em decorrência de um ciclo intenso de preparação. Segundo relatos próximos, a principal suspeita é que ele tenha sofrido um choque hipoglicêmico.
