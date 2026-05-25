SINTERO, Sindeprof, Sinprof e Simero se unem em reunião com vereadores para evitar greve em Porto Velho

Por O obeservador

Publicada em 25/05/2026 às 11h27

Porto Velho, RO – Nesta segunda-feira (25), representantes de quatro importantes sindicatos de servidores públicos de Porto Velho se reuniram com vereadores da capital para discutir a grave situação da saúde e da educação no município. As entidades Sintero, Sindeprof, Sinprof e Simero protocolaram suas reivindicações e apresentaram um ultimato à Prefeitura: ou há um acordo ou a categoria entrará em greve.



Entenda quem são os sindicatos na mesa de negociação

A reunião reuniu as principais forças sindicais da capital, que juntas representam milhares de servidores:

Sintero (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Rondônia): Representa professores e demais profissionais da educação.

Sindeprof (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Velho): Atende servidores de diversas áreas da administração municipal.

Sinprof (Sindicato dos Professores e Professoras no Estado de Rondônia): Focado nos educadores da rede municipal de ensino.

Simero (Sindicato Médico de Rondônia): Defende os interesses dos médicos que atuam na capital e no estado.

Durante o encontro, as entidades relataram um cenário caótico: servidores desmotivados, um índice de afastamento de quase 45% entre profissionais de saúde, problemas de saúde mental e coluna, além da falta de reajuste salarial e de um plano de carreira.

"O servidor da saúde não está bem. Não temos piso, não temos plano de carreira. O vencimento base de um técnico de enfermagem é de R$ 1.300, um valor vergonhoso", desabafou um representante, durante a reunião.

Vereadores cobram ação do Executivo e tentam evitar greve

Os vereadores presentes, majoritariamente da base aliada, demonstraram apoio às pautas, mas foram enfáticos ao afirmar que a "bola está com o prefeito Léo Moraes" . Eles garantiram que a Câmara aprovará qualquer projeto que beneficie os servidores, mas cobraram celeridade do Executivo.

"O que vier para votar em prol do servidor, o voto é certo. Mas a gente não quer sofrer desgaste político. Se houver greve, só beneficia a oposição", afirmou um líder da Casa.

Executivo pede prazo e sinaliza acordo

Representando o prefeito, o chefe de gabinete do Executivo municipal pediu compreensão, citando dificuldades financeiras, mas garantiu que os estudos de impacto das pautas estão prontos. A proposta do governo é que o prefeito, que retorna de viagem na segunda (25), anuncie as pautas possíveis até o final da semana, evitando a paralisação.

"Tudo aquilo que nos comprometemos, nós estamos fazendo. O prefeito precisa fazer algumas escolhas e, tão logo ele chegue, vai fazer os anúncios", explicou o chefe de gabinete.

Assembleia unificada marca pressão final

A assembleia geral unificada, organizada pelo Sintero com apoio das demais entidades, está mantida para a próxima quinta-feira (28), a partir das 8h, em frente à sede da Prefeitura [5†L13-L14]. A categoria cobra respostas concretas do poder público.

Com ou sem acordo, Porto Velho se prepara para um dia de intensa mobilização, no próximo dia 04 de junho com o prefeito Léo Moraes (PODEMOS), que poderá paralisar a cidade e aumentar a pressão sobre o Executivo municipal.