Equipamentos de alta tecnologia para identificação de minérios fortalece fiscalização tributária em Rondônia

Por Suelen Viana

Publicada em 25/05/2026 às 11h33

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) realizou, no dia 20 de maio, a entrega de três equipamentos de alta tecnologia destinados ao fortalecimento das ações de fiscalização tributária no estado. O investimento, de aproximadamente R$ 900 mil, foi realizado com recursos do Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária (Fundat).

Os equipamentos entregues são espectrômetros portáteis por fluorescência de raios-X (XRF), utilizados para identificação e análise da composição de minérios durante fiscalizações em trânsito e em estabelecimentos industriais. As unidades serão destinadas às delegacias regionais da Receita Estadual em Porto Velho, Ariquemes e Vilhena, fortalecendo o trabalho de fiscalização em regiões estratégicas para a atividade mineral no estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o investimento amplia a modernização da gestão pública e o combate às irregularidades. “Estamos investindo em tecnologia e inteligência fiscal para garantir justiça tributária e assegurar que os recursos públicos retornem em benefícios para a população. Esse é um avanço importante para reforçar a fiscalização em Rondônia.”

O aparelho realiza a análise instantânea da composição mineral por meio da fluorescência de raios-X

A iniciativa integra o processo de modernização da Sefin, que vem investindo em tecnologia, inteligência fiscal e capacitação das equipes para fortalecer o combate à sonegação, promover justiça tributária e garantir maior eficiência na arrecadação estadual.

O secretário de Estado de Finanças, Franco Maegaki Ono, ressaltou que Rondônia é um dos primeiros estados do país a utilizar esse tipo de tecnologia na fiscalização tributária mineral. “Esses equipamentos permitem identificar com precisão o tipo de minério transportado, trazendo mais segurança técnica para a constituição dos créditos tributários e mais eficiência nas fiscalizações. É um investimento estratégico para fortalecer a justiça fiscal e combater possíveis irregularidades.”

Os espectrômetros realizam análises instantâneas da composição mineral por meio da fluorescência de raios-X, permitindo identificar diferentes tipos de minérios diretamente no local da fiscalização, sem necessidade de envio imediato para laboratório.

A gerente de Fiscalização da Sefin, Sandra Araújo, explicou que a nova tecnologia amplia a capacidade de atuação das equipes fiscais. “Os equipamentos trazem mais agilidade, precisão e segurança para o trabalho dos auditores fiscais, permitindo análises rápidas durante as abordagens e contribuindo para fiscalizações mais eficientes e modernas.”