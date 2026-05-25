Sine Municipal disponibiliza mais de 50 novas vagas de emprego em PVH

Por Augusto Soares

Publicada em 25/05/2026 às 11h37

Novas oportunidades de emprego para esta segunda-feira (25), estão sendo anunciadas pelo Sine Municipal de Porto Velho. As vagas abertas são destinadas a vários setores do mercado de trabalho e para candidatos de diferentes niveis de escolaridade.

São 58 novos postos de trabalho que vão contemplar profissionais de nível superior, médio, fundamental, curso técnico e profissionalizante, além daquelas que não exigem grau de escolatidade.

"Essas novas vagas representam mais oportunidades para a população conquistar ingressar no mercado de trabalho, conquistar independência financeira e realizar os seus sonhos", Comentou o prefeito Léo Moraes.

Trabalhadores interessados devem procurar o Sine Municipal, levando consigo os documentos pessoais, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

"Na hora do atendimento realizado o cadastro do candidato e, conforme as qualificações e experiências apresentadas, ele poderá ser direcionado para as oportunidades compatíveis com seu perfil", explicou o diretor do Sine Municipal, Vinícius Gonzato.

Informou aida que o Sine Municipal também orienta os trabalhadores a manterem seus dados sempre atualizados, incluindo informações sobre escolaridade, cursos e experiências profissionais. Com isso, aumentam as chances de serem ewncaminhados para as vagas.

Endereço do Sine Municipal:

Rua General Osório, Nº 81 - Centro, Porto Velho - RO

Telefone: (69) 98473-2356

VAGAS DA SEMANA

Vagas Nível Superior:

01 Estágio de Arquitetura

01 Estágio Administração

01 Analista Financeiro

01 Estagiário de Engenharia Elétrica

01 Analista Contábil

02 Assistente de Vendas - Closer Júnior

03 Estagiários - Cursando Nível Superior ou Técnico em: Agronomia, Engenharia Civil,

Cartografia, Engenharia Ambiental, Topografia ou áreas correlatas.

04 Estágio Comunicação: Jornalismo, Marketing e Design, a partir do 3º período.

Total de Vagas Nível Superior: 14



Vagas Ensino Médio

01 Auxiliar Operacioal

01 Auxiliar de Laboratório de Solo

02 Comprador

02 Laboratoristas de Solos

02 Vendedoras de Confecções - Shopping

02 Açougueiros

03 Faxineiro - Serviços Gerais

06 Auxiliares de Cozinha

Total de Vagas Ensino Médio: 19



Vagas Ensino Fundamental

02 Soldador

Total Vagas Fundamental: 02



Vagas que Exigem Curso Técnico e/ou Profissionalizante

01 Oficial de Manutenção II

02 Técnico de Refrigeração

03 Mecânicos de Manutenção Especializada II e III

Total de Vagas: 06



Vagas Sem Instrução de Escolaridade

01 Retificador de Motores de Veículos

01 Motorista de Pet Shop - CNH A/B

01 Pedreiro

01 Salgadeiro

01 Auxiliar de Confeitaria

01 Confeiteiro

01 Empregado Doméstico no Serviços Gerais

02 Carpinteiros de Obras

02 Mecânico Geral

03 Ajudantes de Obras

Total de Vagas: 14



Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) - Necessário Laudo Atualizado

03 Repositores de Mercadorias - Ter Laudo Médico Atualizado

Total de Vagas: 03

