Sine Municipal disponibiliza mais de 50 novas vagas de emprego em PVH

Novas oportunidades de emprego para esta segunda-feira (25), estão sendo anunciadas pelo Sine Municipal de Porto Velho. As vagas abertas são destinadas a vários setores do mercado de trabalho e para candidatos de diferentes niveis de escolaridade.
São 58 novos postos de trabalho que vão contemplar profissionais de nível superior, médio, fundamental, curso técnico e profissionalizante, além daquelas que não exigem grau de escolatidade.
"Essas novas vagas representam mais oportunidades para a população conquistar ingressar no mercado de trabalho, conquistar independência financeira e realizar os seus sonhos", Comentou o prefeito Léo Moraes.
Trabalhadores interessados devem procurar o Sine Municipal, levando consigo os documentos pessoais, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.
"Na hora do atendimento realizado o cadastro do candidato e, conforme as qualificações e experiências apresentadas, ele poderá ser direcionado para as oportunidades compatíveis com seu perfil", explicou o diretor do Sine Municipal, Vinícius Gonzato.
Informou aida que o Sine Municipal também orienta os trabalhadores a manterem seus dados sempre atualizados, incluindo informações sobre escolaridade, cursos e experiências profissionais. Com isso, aumentam as chances de serem ewncaminhados para as vagas.
Endereço do Sine Municipal:
Rua General Osório, Nº 81 - Centro, Porto Velho - RO
Telefone: (69) 98473-2356
VAGAS DA SEMANA
Vagas Nível Superior:
01 Estágio de Arquitetura
01 Estágio Administração
01 Analista Financeiro
01 Estagiário de Engenharia Elétrica
01 Analista Contábil
02 Assistente de Vendas - Closer Júnior
03 Estagiários - Cursando Nível Superior ou Técnico em: Agronomia, Engenharia Civil,
Cartografia, Engenharia Ambiental, Topografia ou áreas correlatas.
04 Estágio Comunicação: Jornalismo, Marketing e Design, a partir do 3º período.
Total de Vagas Nível Superior: 14
Vagas Ensino Médio
01 Auxiliar Operacioal
01 Auxiliar de Laboratório de Solo
02 Comprador
02 Laboratoristas de Solos
02 Vendedoras de Confecções - Shopping
02 Açougueiros
03 Faxineiro - Serviços Gerais
06 Auxiliares de Cozinha
Total de Vagas Ensino Médio: 19
Vagas Ensino Fundamental
02 Soldador
Total Vagas Fundamental: 02
Vagas que Exigem Curso Técnico e/ou Profissionalizante
01 Oficial de Manutenção II
02 Técnico de Refrigeração
03 Mecânicos de Manutenção Especializada II e III
Total de Vagas: 06
Vagas Sem Instrução de Escolaridade
01 Retificador de Motores de Veículos
01 Motorista de Pet Shop - CNH A/B
01 Pedreiro
01 Salgadeiro
01 Auxiliar de Confeitaria
01 Confeiteiro
01 Empregado Doméstico no Serviços Gerais
02 Carpinteiros de Obras
02 Mecânico Geral
03 Ajudantes de Obras
Total de Vagas: 14
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) - Necessário Laudo Atualizado
03 Repositores de Mercadorias - Ter Laudo Médico Atualizado
Total de Vagas: 03
Comentários
Seja o primeiro a comentar!