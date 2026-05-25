Brigada Voluntária Harpia de Campo Novo de Rondônia é homenageada com Voto de Louvor pelo deputado Pedro Fernandes  

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 25/05/2026 às 11h49

A Brigada Voluntária Harpia de Campo Novo de Rondônia, foi homenageada com Voto de Louvor da Assembleia Legislativa de Rondônia, em reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido em defesa da comunidade. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), que realizou a entrega da honraria.



O reconhecimento destaca a atuação dos voluntários, que contribuem diariamente com ações de apoio, prevenção e atendimento em emergências, com dedicação, coragem e compromisso com a população. Durante a homenagem, o deputado ressaltou a importância de valorizar pessoas e instituições que desempenham um papel fundamental na proteção da sociedade e do meio ambiente.



“Reconhecer quem dedica tempo e esforço para proteger vidas é valorizar o compromisso com a nossa população. A Brigada Voluntária Harpia realiza um trabalho admirável, ajudando a comunidade e atuando com solidariedade e responsabilidade”, destacou Pedro Fernandes.



A secretária de agricultura e meio ambiente de Campo Novo de Rondônia, Catieli Oliveira de Souza, destacou a importância da atuação da Brigada para o município. “A Brigada tem sido extremamente necessária e contribui muito aqui para o nosso município, principalmente no período de estiagem, quando mais ocorrem os incêndios, e vem contribuindo com essa atuação de forma voluntária. Atua ainda com trabalho de educação ambiental e conscientização”,



A entrega do Voto de Louvor reforça o reconhecimento ao trabalho prestado pelos voluntários, que vêm se destacando pela atuação em prol da comunidade e pelo apoio em ações de interesse público no município.



Foram homenageados com Voto de Louvor:



Alecsandro Silva da Costa



Aledino Joaquim Lucindo Neto



Alexsandro da Silva Vitor



Amanda Leticia Melo do Nascimento



Anderson Alves de Farias



Andressa Rodrigues Pereira



Davi Bento de Oliveira



Diego da Silva



Eliete Inácio Bispo



Gracieli Mendes Ribeiro



Jocimar Banaszezki Lima



José Paulo Gomes Pereira



Rodney Oliveira de Araújo



Camila Raiski dos Santos



Lourdes Juliana Araújo Fernandes



Sheila de Jesus Santos da Silva