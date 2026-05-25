Brigada Voluntária Harpia de Campo Novo de Rondônia é homenageada com Voto de Louvor pelo deputado Pedro Fernandes  
Por Assessoria parlamentar 
Publicada em 25/05/2026 às 11h49
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A Brigada Voluntária Harpia de Campo Novo de Rondônia, foi homenageada com Voto de Louvor da Assembleia Legislativa de Rondônia, em reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido em defesa da comunidade. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), que realizou a entrega da honraria.  

O reconhecimento destaca a atuação dos voluntários, que contribuem diariamente com ações de apoio, prevenção e atendimento em emergências, com dedicação, coragem e compromisso com a população. Durante a homenagem, o deputado ressaltou a importância de valorizar pessoas e instituições que desempenham um papel fundamental na proteção da sociedade e do meio ambiente.  
 

“Reconhecer quem dedica tempo e esforço para proteger vidas é valorizar o compromisso com a nossa população. A Brigada Voluntária Harpia realiza um trabalho admirável, ajudando a comunidade e atuando com solidariedade e responsabilidade”, destacou Pedro Fernandes.  

A secretária de agricultura e meio ambiente de Campo Novo de Rondônia, Catieli Oliveira de Souza, destacou a importância da atuação da Brigada para o município.  “A Brigada tem sido extremamente necessária e contribui muito aqui para o nosso município, principalmente no período de estiagem, quando mais ocorrem os incêndios, e vem contribuindo com essa atuação de forma voluntária. Atua ainda com trabalho de educação ambiental e conscientização”,  
 

A entrega do Voto de Louvor reforça o reconhecimento ao trabalho prestado pelos voluntários, que vêm se destacando pela atuação em prol da comunidade e pelo apoio em ações de interesse público no município.

Foram homenageados com Voto de Louvor:

Alecsandro Silva da Costa  

 Aledino Joaquim Lucindo Neto

Alexsandro da Silva Vitor

 Amanda Leticia Melo do Nascimento

 Anderson Alves de Farias  

Andressa Rodrigues Pereira  

Davi Bento de Oliveira  

Diego da Silva  

 Eliete Inácio Bispo  

 Gracieli Mendes Ribeiro

 Jocimar Banaszezki Lima  

 José Paulo Gomes Pereira  

Rodney Oliveira de Araújo  

Camila Raiski dos Santos  

 Lourdes Juliana Araújo Fernandes  

 Sheila de Jesus Santos da Silva

Política HOMENAGEM
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