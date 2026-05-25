OAB realiza sessão de entrega de credenciais para novos advogados e elogia estrutura da Alero na RRSI

Por Jocenir Sérgio Santanna

Publicada em 25/05/2026 às 14h10

Sessão realizada na manhã desta segunda-feira (25), no estande da Alero na RRSI (Foto: Thiago Lorentz I Secom ALE/RO)

Em sessão realizada na manhã desta segunda-feira (25), no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) localizado no Centro Tecnológico Vandeci Hack, em Ji-Paraná, que abriga a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RO), fez a entrega de credenciais para os novos advogados de Ariquemes e Ji-Paraná.

Na oportunidade, o chefe de gabinete de relações institucionais da Alero, Guilherme Erse, escolhido como paraninfo da turma, destacou a importância do momento e a responsabilidade que cada novo advogado passa a ter a partir de agora com os clientes, com a sociedade e com a própria profissão, considerada uma das mais importantes para o desenvolvimento da sociedade e para a promoção da justiça.

Entrega de credenciais para os novos advogados de Ariquemes e Ji-Paraná (Foto: Thiago Lorentz I Secom ALE/RO)

Presente no evento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanis) foi saudado pelo presidente da seccional Rondônia da OAB, Márcio Nogueira, pelo seu compromisso com o estado de Rondônia, pela parceria com a OAB-RO e pelo excelente trabalho que faz na condução do legislativo estadual.

“Deputado Alex Redano é um grande amigo da OAB, um parceiro da categoria e está sempre à disposição quando é chamado. Queremos agradecer por todo o apoio recebido não só em Porto Velho, mas em todo o estado. Quando precisamos da Assembleia, temos sempre uma mão amiga para nos apoiar. Obrigado presidente Alex pela liberação deste espaço para que pudéssemos realizar essa sessão de entrega de credenciais aos nossos novos advogados da região aqui em Ji-Paraná, extensivo a todos os deputados estaduais, que trazem para esta importante feira, a estrutura da Assembleia Legislativa, aproximando o legislativo do povo de Rondônia.

Na oportunidade, o chefe de gabinete de relações institucionais da Alero, Guilherme Erse, escolhido como paraninfo da turma (Foto: Thiago Lorentz I Secom ALE/RO)