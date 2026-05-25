Corpo é encontrado boiando no rio machado em Ji-Paraná
Por rondoniatual.com
Publicada em 25/05/2026 às 13h50
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 Um corpo foi encontrado boiando nas águas do Rio Machado, na região do Areal do Jorge Careca, no bairro Parque São Pedro, em Ji-Paraná, durante a manhã deste domingo (24).

A Polícia Militar foi acionada depois que um morador informou ter visto algo estranho na água. Ao chegar no local, a guarnição confirmou a situação junto ao Corpo de Bombeiros, que já tinha conseguido chegar no ponto indicado, de difícil acesso e só possível por embarcação, e constatado o óbito. 

O pescador que fez a denúncia estava em uma pescaria quando viu algo boiando, e ao se aproximar percebeu que era um corpo humano e pediu ajuda.

Por conta da dificuldade de acesso, uma segunda equipe dos Bombeiros fez a retirada do corpo, levando até uma área de prainha às margens do rio, facilitando o trabalho da perícia e da Polícia Civil.

A perícia técnica esteve no local e confirmou a lesão já observada. Até o momento, a vítima não foi identificada.

Depois dos trabalhos, o corpo foi recolhido. Agora o caso segue investigado pela Polícia Civil. 

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