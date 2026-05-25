Fernando Vilas da Blueray cobra atenção para falta de vacina que ameaça rebanhos em Rondônia

O pré-candidato a deputado federal Fernando Vilas da Blueray (PSD) manifestou preocupação com relatos de produtores rurais de Rondônia sobre a dificuldade de acesso à vacina contra o carbúnculo, doença que pode comprometer rapidamente a saúde do rebanho bovino. Segundo ele, a situação tem causado apreensão no campo e prejuízos aos criadores.
Em declaração publicada nas redes sociais, Fernando afirmou que a demanda chegou até seu conhecimento por meio de produtores da região e destacou a necessidade de atenção das autoridades para o problema. De acordo com ele, a prevenção é fundamental para evitar perdas no setor pecuário, atividade estratégica para a economia de Rondônia.
“O produtor rural precisa de atenção. Precisamos de políticas públicas que não deixem esse tipo de problema acontecer novamente”, afirmou o pré-candidato.
Fernando Vilas da Blueray também ressaltou a importância de ampliar a representatividade de pautas ligadas ao agronegócio no Congresso Nacional, defendendo maior atenção às demandas do setor produtivo, especialmente em momentos de dificuldade enfrentados por quem atua diretamente no campo.
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