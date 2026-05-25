SINDSEF-RO: Nova portaria do NA-NI traz revisões e ajustes para servidores dos ex-Territórios

Por SINDSEF-RO

Publicada em 25/05/2026 às 14h15

A Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT), vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, publicou nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial da União, a Portaria número 5.666, de 22 de maio de 2026.

A medida oficializa uma nova rodada de revisões de enquadramento corrigindo a inclusão de diversos profissionais do NA-NI e de outros setores no quadro em extinção da Administração Pública Federal.

​O presidente do Sindsef-RO, Almir José, acompanhou de perto a publicação e comentou sobre o atual ritmo dos trabalhos e o volume de contemplados da região.

Segundo o Presidente Almir, está sendo publicado as portarias com poucos servidores de Rondônia, o que ainda não é o ideal, mas estamos cobrando a CEEXT para que o processo ganhe a agilidade que a categoria tanto necessita. Almir José ressaltou que cada nome incluído representa uma vitória, mas a cobrança por lotes maiores e análises mais céleres continuará sendo a prioridade da entidade.

CONFIRA A PORTARIA