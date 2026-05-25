PM prende suspeito após mulher ser ferida durante violência doméstica

Por PM/RO

Publicada em 25/05/2026 às 14h30

No último domingo, 24, policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de violência doméstica no município de Guajará-Mirim, após denúncia informando uma briga entre um casal, com relato de que a mulher havia sido ferida por golpes de arma branca.

Chegando ao local, os militares encontraram a vítima com lesões nos braços, sendo constatado um ferimento mais grave em um dos membros e outro de menor intensidade no braço oposto. A mulher recebeu atendimento emergencial e foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro pelo Corpo de Bombeiros.

O suspeito permaneceu no local e foi abordado pela guarnição, que realizou a prisão e condução à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias em casos de violência doméstica, destacando que a rápida comunicação da população é fundamental para preservar vidas e garantir a atuação imediata das forças de segurança.