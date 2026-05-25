ExpoVilhena 2026 encerra com sucesso, premiação do concurso leiteiro e programação voltada à fé e ao agro

Por Asssessoria

Publicada em 25/05/2026 às 14h34

A ExpoVilhena 2026 foi encerrada neste domingo, 24, consolidando-se como um dos principais eventos do município ao reunir milhares de visitantes ao longo de quatro dias de programação no Parque de Exposições. Com atividades voltadas ao agronegócio, entretenimento e geração de negócios, a feira cumpriu seu objetivo de fortalecer o setor produtivo e valorizar as tradições locais.

No último dia, a programação contou com a premiação do Concurso Leiteiro, palestra técnica, celebração religiosa e show do Ministério Vozes ao Alto, encerrando o evento com participação do público e diversidade de atividades.

Um dos destaques foi a premiação do Concurso Leiteiro, realizado durante toda a feira. A competição reconheceu o desempenho de produtores rurais nas categorias novilha e vaca, valorizando a qualidade genética dos animais e o trabalho desenvolvido no campo. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberam troféus, premiações em dinheiro e brindes.

Encerrando o ciclo de palestras técnicas promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), foi realizada a palestra “Bioinsumos: a nova fronteira da produtividade e da sustentabilidade no campo”, ministrada pelo engenheiro agrônomo Diego Meurer. A apresentação destacou o uso de soluções biológicas na produção rural, com foco na redução de custos, aumento da produtividade e preservação do solo, especialmente para pequenos produtores.

A programação do domingo também contou com missa, reunindo famílias e participantes em um momento de fé, seguido do show do Ministério Vozes ao Alto, que marcou o encerramento oficial da feira.

Para o prefeito Flori Cordeiro, a ExpoVilhena cumpre um papel estratégico no desenvolvimento do município. “Estamos muito satisfeitos com o resultado desta primeira edição. A ExpoVilhena mostrou a força da nossa agricultura, movimentou a economia e proporcionou lazer e conhecimento para a população. É um evento que veio para ficar e crescer ainda mais nos próximos anos”, destacou.

O secretário municipal de Agricultura ressaltou a importância da feira para o fortalecimento do setor produtivo. “Conseguimos integrar conhecimento técnico, oportunidades e valorização do produtor rural. As palestras, o concurso leiteiro e toda a programação foram pensados para apoiar quem está no campo e incentivar o desenvolvimento do agro em Vilhena”, afirmou.

Ao longo dos quatro dias, a ExpoVilhena contou com feira multissetorial, palestras técnicas, rodeio, shows nacionais e ações voltadas ao empreendedorismo, consolidando-se como um evento que alia tradição, desenvolvimento econômico e inclusão social. A expectativa é de que a feira entre definitivamente no calendário anual do município, ampliando ainda mais sua estrutura e alcance nas próximas edições.