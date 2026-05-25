JARU-PREVI promove apresentação de avaliação atuarial e financeira do instituto na próxima quinta-feira (28)

Por Asssessoria

Publicada em 25/05/2026 às 14h56

O Instituto de Previdência de Jaru – JARU-PREVI realiza, na próxima quinta-feira (28), uma audiência de apresentação de resultados da avaliação atuarial de 2026. O evento acontece a partir das 19h30, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, e é aberto ao público em geral.

Durante a audiência, será detalhada a situação atuarial e financeira do JARU-PREVI, fornecendo uma visão ampla e transparente do cenário atual e perspectivas futuras para o instituto.

De acordo com o superintendente do JARU-PREVI, Geziel Soares, o consultor previdenciário Anderson Coelho será responsável por conduzir a apresentação. “A avaliação atuarial é um estudo primordial para a saúde financeira e para o planejamento de longo prazo do sistema previdenciário municipal, assuntos de grande interesse para os servidores ativos e inativos, pensionistas e outros usuários do sistema do JARU-PREVI”, afirmou.