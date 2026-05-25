Luizinho Goebel destaca importância da Rondônia Rural Show e saúda organizadores do maior evento do agro

Por Assessoria

Publicada em 25/05/2026 às 15h33

O deputado estadual Luizinho Goebel destacou a importância da realização da Rondônia Rural Show Internacional 2026, que começa nesta segunda-feira, 25, em Ji-Paraná, e segue até o próximo sábado. Considerada a maior feira empresarial do agronegócio de Rondônia, o evento reúne produtores, empresários, investidores, instituições financeiras e expositores de diversas regiões do país.

Segundo Luizinho Goebel, a feira representa o fortalecimento da economia rondoniense e evidencia a força do agronegócio no desenvolvimento do estado. O parlamentar também saudou os organizadores, produtores rurais e todos os participantes envolvidos na realização da edição deste ano.

“A Rondônia Rural Show é motivo de orgulho para Rondônia. É um evento que movimenta a economia, gera oportunidades, incentiva a inovação e valoriza quem produz. Quero parabenizar todos os organizadores, expositores, produtores e trabalhadores que fazem desta feira um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro”, afirmou o deputado.

A feira é realizada anualmente em Ji-Paraná e se consolidou como vitrine de tecnologia, negócios, sustentabilidade e inovação no setor agropecuário, atraindo milhares de visitantes e investidores de várias partes do Brasil.