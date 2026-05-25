Semana do MEI leva atendimento e orientação gratuita para empreendedores em Porto Velho

Por SEBRAE-RO

Publicada em 25/05/2026 às 16h25

A abertura oficial da 17ª edição da Semana do MEI aconteceu nesta segunda-feira (25), na Praça CEU, localizada na Rua Antônio Fraga Moreira, no bairro Juscelino Kubitschek, em Porto Velho. A iniciativa é promovida pelo Sebrae em Rondônia, em parceria com instituições públicas e privadas, com programação realizada de 25 a 29 de maio em todo o país e ações nos 52 municípios rondonienses.

O evento oferece atendimentos gratuitos, oficinas, palestras e orientações voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs), com foco na regularização dos negócios, acesso a serviços e fortalecimento do empreendedorismo local.

Além da Praça CEU, onde aconteceu a abertura oficial da programação, os atendimentos da Semana do MEI em Porto Velho também estão sendo realizados no Poliesportivo CEDEL, localizado na Rua Sucupira, no bairro Nova Floresta, zona Sul da capital, e na sede do Sebrae em Rondônia, localizada na Avenida Campos Sales, nº 3421, bairro Olaria.

A solenidade de abertura contou com a presença de representantes de instituições parceiras ligadas ao empreendedorismo, crédito e desenvolvimento econômico, entre elas CDL Porto Velho, Sistema S/Fecomércio, Sicoob Credjurd, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sefin/RO, Acrecid/Banco do Povo, Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), INSS e Banco Santander.

Regularização e acesso ao crédito

Durante a abertura, o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, destacou a importância da iniciativa para aproximar serviços essenciais dos pequenos empresários e ampliar o acesso ao crédito e à regularização empresarial.

“Estamos realizando a Semana do MEI em todos os 52 municípios de Rondônia, junto com diversos parceiros. Além dos cursos, palestras e oficinas, estamos focados em atender o empreendedor que ainda precisa se regularizar e fazer a declaração anual. Também temos instituições financeiras participando da ação para facilitar o acesso ao crédito e apoiar o crescimento dos pequenos negócios”, afirmou.

Capacitação e inovação para pequenos negócios

A programação foi pensada tanto para quem já atua como MEI quanto para pessoas que desejam abrir o próprio negócio e iniciar uma trajetória no empreendedorismo formal. Entre os temas abordados estão gestão financeira, marketing digital, vendas, inovação, inteligência artificial aplicada aos negócios, acesso ao crédito, regularização e orientações sobre a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI).

Durante a Semana do MEI, os participantes poderão acompanhar palestras, oficinas, consultorias e atendimentos especializados voltados ao desenvolvimento dos empreendimentos. A iniciativa também busca incentivar a profissionalização dos pequenos negócios, com orientações sobre planejamento, organização financeira, presença digital e relacionamento com clientes.

Em 2026, um dos destaques da programação é o uso da tecnologia como ferramenta de crescimento. As atividades abordam inteligência artificial, inovação e estratégias para ampliar vendas e melhorar a competitividade dos pequenos negócios. Também há atenção especial à regularização e ao acesso ao crédito, temas considerados fundamentais para quem deseja manter o CNPJ em dia e expandir as oportunidades de atuação.