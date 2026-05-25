Da sala de aula ao reconhecimento nacional: Licenciaturas do IFRO se destacam no Enade 2025

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 25/05/2026 às 16h32

Formar professores na Região Norte do país é um desafio que vai além da sala de aula. Em um território marcado por longas distâncias e desigualdades históricas, cada novo docente formado representa também mais oportunidades para escolas, comunidades e estudantes em diferentes regiões de Rondônia. É nesse contexto que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) celebra os resultados alcançados por nossas Licenciaturas no Enade em 2025, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na última semana.

As licenciaturas em Química, do Campus Ji-Paraná, e em Pedagogia, na modalidade a distância, do Campus Porto Velho Zona Norte, conquistaram conceito 4 no exame e reforçam a qualidade da formação ofertada pelo IFRO. Mais do que um indicador numérico, o resultado consolida uma trajetória institucional construída coletivamente por estudantes, docentes, técnicos e gestores que atuam diariamente para fortalecer a educação pública, gratuita e de qualidade em diferentes regiões do estado.

A avaliação nacional realizada pelo Inep, analisa o desempenho dos estudantes concluintes da educação superior em relação às competências, habilidades e aos conhecimentos previstos nas diretrizes curriculares de cada curso. Na escala do Enade das licenciaturas, os conceitos variam de 1 a 5, sendo os indicadores 4 e 5 classificados como desempenho acima da média nacional.

Além dos cursos com conceito 4, outras licenciaturas do IFRO alcançaram conceito 3, considerado satisfatório pelo MEC. Os cursos avaliados pertencem às áreas de Química, Ciências Biológicas e Geografia, ofertados em diferentes municípios do estado, evidenciando a interiorização das licenciaturas da instituição.

Para a coordenadora do curso de Licenciatura em Química do Campus Ji-Paraná, professora Joci Neuby Alves Macedo, o resultado representa o reconhecimento de um trabalho coletivo. “O conceito 4 confirma que estamos realizando um trabalho de excelência com nossos estudantes. É um retorno importante para os acadêmicos e para toda a equipe que participa da construção dessa formação”, afirmou.

No curso de Pedagogia EaD do Campus Porto Velho Zona Norte, o desempenho também chamou atenção nacionalmente. Dados do Inep mostram que apenas 12,5% dos cursos de licenciatura EaD do país alcançaram conceito 4 no Enade 2025. Entre os concluintes do IFRO que participaram da avaliação, 75% apresentaram desempenho acima do padrão básico de proficiência, índice superior à média nacional da modalidade, de 46,9%.

Segundo o coordenador do curso, professor Samuel dos Santos Junior, o resultado evidencia a força da educação pública ofertada pelo IFRO. “Essa conquista reflete o compromisso dos estudantes, professores e equipes técnicas que superam desafios e distâncias para garantir uma formação de qualidade. É uma vitória coletiva que fortalece o papel do IFRO na formação de educadores comprometidos com a transformação social”, destacou.

Missão de formar professores

A formação docente faz parte da missão institucional dos Institutos Federais, estabelecida pela Lei nº 11.892/2008, que determina que, no mínimo, 20% das vagas sejam destinadas a cursos de licenciatura e programas de formação pedagógica voltados à educação básica.

Essa atuação se torna ainda mais relevante diante do déficit de professores identificado em áreas estratégicas da educação brasileira, especialmente nas regiões Norte e interior do país. Estudos nacionais apontam que o Norte apresenta alguns dos menores índices de adequação da formação docente no Brasil, especialmente no Ensino Médio e nas áreas de Ciências e Matemática.

Em Rondônia, o desafio envolve garantir acesso à formação superior em diferentes municípios e ampliar a qualificação de profissionais que atuarão nas redes públicas de ensino. Desde 2015, o IFRO já formou mais de mil professores em cursos de licenciatura ofertados nos Campi Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.

Para o Reitor do IFRO, professor Moisés José Rosa, o resultado é recebido com muita alegria pela instituição e fortalece a interiorização da formação docente, que representa um investimento no futuro do estado. “Mais do que formar professores, interiorizar essa formação significa fortalecer os territórios e garantir que a educação pública seja construída por profissionais preparados para transformar realidades em todas as regiões de Rondônia”, afirmou.

Segundo o Reitor, o investimento na qualificação docente também acontece internamente, por meio do incentivo à formação continuada dos servidores do IFRO. A instituição apoia a participação dos servidores em programas de mestrado e doutorado, fortalecendo a produção acadêmica e a qualidade do ensino ofertado. Essa política de qualificação também contribui para a ampliação da oferta de vagas de pós-graduação no estado, por meio da oferta de programas de mestrado para além da capital.

O Pró-Reitor de Ensino, professor Jean Peixoto Campos, destaca que o fortalecimento das licenciaturas vem sendo tratado como prioridade institucional. Entre as ações desenvolvidas pelo IFRO estão o fortalecimento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), a criação do Fórum das Licenciaturas e a realização de eventos como: o Encontro de Licenciaturas (ENLIC) e o Fórum de Pesquisa, Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Rondônia (FOPER).

Segundo o Pró-Reitor, o Fórum das Licenciaturas atua como uma instância permanente de diálogo e construção coletiva, reunindo docentes, estudantes, gestores educacionais e representantes das redes de ensino para discutir políticas de formação inicial e continuada, integração entre graduação e pós-graduação, inovação pedagógica e fortalecimento da identidade das licenciaturas no IFRO. “O Fórum busca aproximar a formação dos futuros professores ao contexto real da profissão docente, favorecendo uma formação mais crítica, contextualizada e conectada às demandas da educação básica”, explicou Jean.

Já o FOPER, segundo o gestor, surgiu para suprir a ausência, no estado, de espaços dedicados exclusivamente à pesquisa aplicada em educação e à socialização de conhecimentos, experiências e práticas inovadoras produzidas nas licenciaturas do IFRO e em outras instituições formadoras.

Investimentos contínuos

Os resultados do Enade também refletem os investimentos realizados pelo IFRO no fortalecimento das licenciaturas, incluindo melhorias na infraestrutura acadêmica, ampliação de laboratórios, incentivo à pesquisa, oferta de novos programas de mestrado, como o PROFGEO (Cacoal) e o PROFLETRAS (Ji-Paraná), além da participação estudantil em eventos científicos.

No Campus Ji-Paraná, a Diretora-Geral, Letícia Piveta, destaca que o curso de Licenciatura em Química integra a trajetória histórica da unidade e representa uma área estratégica. “Temos buscado fortalecer continuamente a infraestrutura dos laboratórios e ampliar as oportunidades acadêmicas dos estudantes, incluindo participação em eventos científicos e experiências em instituições de referência”, ressaltou.

No Campus Colorado do Oeste, a estudante Alice Fernanda da Silva Nogueira do Carmo destacou o orgulho em participar do resultado alcançado pelo curso de Ciências Biológicas. “A prova foi desafiadora, mas o conhecimento construído ao longo da graduação nos ajudou a alcançar esse resultado positivo. Fico feliz em contribuir para o reconhecimento do nosso curso”, afirmou.

Para a coordenadora do curso, professora Roberta Carolina Ferreira Galvão de Holanda, os resultados demonstram o comprometimento institucional com a qualidade da formação. “Estamos formando licenciandos dentro do padrão exigido pelo MEC e seguimos trabalhando para avançar ainda mais nos próximos ciclos avaliativos”, concluiu.

Acesso o resultado completo: https://tinyurl.com/2m62bp8e