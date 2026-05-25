IFRO lança Processo Seletivo Simplificado 2026 com vagas em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e graduações

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 25/05/2026 às 16h42

O PSS 2026/2 (Processo Seletivo Simplificado) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) oferta vagas para cursos de graduação e técnicos subsequentes ao ensino médio, com ingresso no 2º semestre deste ano. São 200 vagas em cada modalidade.

As inscrições abrem hoje (25) e permanecerão abertas até 28 de junho, podendo ser realizadas inclusive durante os finais de semana e feriados compreendidos nesse período. Para todos os cursos deste PSS/IFRO, o ingresso possui como requisito ter concluído o Ensino Médio, comprovado por meio do Histórico Escolar do Ensino Médio, do Boletim Escolar oficial ou de documento oficial equivalente.

Entre os cursos técnicos, são ofertadas 40 vagas no Curso Técnico em Análises Clínicas Subsequente ao Ensino Médio do Campus Guajará-Mirim e mais 40 vagas no Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Subsequente ao Ensino Médio do Campus Porto Velho Calama.

Na graduação, a oferta é de 40 vagas no Bacharelado em Engenharia Agronômica, no Campus Colorado do Oeste; 40 vagas no Curso Superior de Tecnologia de Gestão do Agronegócio, no Campus Cacoal; e 40 vagas no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Campus Ji-Paraná.

Conforme o cronograma, a publicação da lista dos candidatos inscritos e do resultado preliminar será realizada em 29/6. O período para interposição de recursos contra o resultado preliminar ocorrerá nos dias 30/6 e 1°/7. E no dia 3/7 será divulgado o resultado final. A convocação para matrícula em 1ª chamada será feita em 6/7. Os horários de divulgação de cada etapa estão previstos para publicação após as 18 horas.

Instituto Federal

O PSS 2026/2 e o ensino são ofertados pelo IFRO de modo público e gratuito, não havendo cobrança de taxa de expediente/manutenção, taxa de inscrição, taxa de matrícula ou mensalidade. Já a distribuição de vagas segue o sistema de cotas sociais, contemplando candidatos da Ampla Concorrência (AC), de Escolas Públicas (EP), Egressos do Próprio Instituto (EIFRO) e Pessoas com Deficiência (PcD).

As vagas reservadas são subdivididas conforme critérios como tipo de escola, renda familiar per capita (acima ou até um salário mínimo), identidade étnico-racial (pretos, pardos, indígenas e quilombolas) e condição de deficiência.

Entre as categorias, destacam-se: RS (Renda Superior) e RI (Renda Inferior), com variações específicas que combinam esses fatores, como RS-PPI (Pretos, Pardos e Indígenas de Renda Superior), RI-Q (Quilombolas de Baixa Renda) e RI-PPIQ-PcD (Pretos, Pardos, Indígenas ou Quilombolas de Baixa Renda com Deficiência), buscando garantir inclusão e equidade no acesso à educação pública federal.

O contato da Coordenação de Exames e Admissão (CEA/IFRO) é o e-mail: [email protected]. Para mais informações sobre as vagas e os critérios da seleção, clique conforme a modalidade.

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