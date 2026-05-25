Com 41% das adesões, sistema online agiliza declaração de rebanhos

Por Toni Francis

Publicada em 25/05/2026 às 16h41

Faltando pouco mais de uma semana para o fim do prazo da campanha obrigatória de declaração de rebanhos, a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) reforça o alerta aos produtores rurais que ainda não atualizaram o cadastro dos animais de produção. A regularização pode ser feita até o dia 31 de maio, prazo que não será prorrogado.

A declaração é fundamental para o controle sanitário e para garantir a rastreabilidade do rebanho estadual. Para facilitar o cumprimento da obrigação, a Idaron disponibiliza a declaração on-line, permitindo que o produtor realize o procedimento de forma rápida e segura, sem precisar se deslocar até uma unidade física da Agência.

Com acesso à internet, a atualização cadastral pode ser feita diretamente no portal oficial da Idaron, por meio de um sistema intuitivo que agiliza o processo e fortalece as ações de vigilância sanitária no estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o avanço tecnológico é resultado dos investimentos realizados pela gestão estadual para ampliar a integração da Agência com os produtores rurais. “Desde a primeira gestão já foram investidos cerca de R$ 100 milhões em tecnologia, infraestrutura e logística, o que possibilitou maior conexão da Idaron com o homem do campo.”

Além de reunir dados agropecuários e informações relacionadas aos processos de produção agrícola, o sistema permite análises estratégicas que auxiliam o governo de Rondônia e o Ministério da Agricultura e Pecuária na formulação de políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável do agronegócio.

Segundo o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, o sistema digital já concentra mais de 41% das declarações registradas nesta campanha. “A expectativa é superar o número de declarações on-line contabilizadas no ano passado.”

Relacionado ao processo de declaração de rebanhos, a ferramenta também contribui para ações de vigilância sanitária executadas pela Idaron para reduzir o risco de ocorrências de doenças infectocontagiosa que podem trazer prejuízos graves para o agronegócio. A declaração de rebanhos é realizada em duas etapas anuais, nos meses de maio e novembro e, é obrigatória para criadores de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos. Equídeos e aves também devem ser declarados.

É importante ressaltar que, os produtores que não realizarem a atualização cadastral ficam impedidos de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) até a regularização junto à Idaron.