Governo do estado apresenta o alto nível do café Robusta Amazônico na 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Enoque de Oliveira

Publicada em 25/05/2026 às 16h44

Em todas as regiões do estado os agricultores de base familiar estão em plena atividade de colheita do café Robusta Amazônico, principal cultura perene cultivada em Rondônia. Para orientar os produtores rondonienses em boas práticas de colheita e secagem dos grãos, condição fundamental para determinação da qualidade do produto, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) está realizando “Dias Especiais e de Campo” em praticamente todos os municípios do Estado.

Este ano a expectativa de safra do café Robusta, em Rondônia, se aproxima de três milhões de sacas, espera-se um crescimento acima dos (11%) onze por cento, em relação ao ano de 2025, quando a produção foi de 2,3 milhões de sacas de café beneficiado, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O desenvolvimento da cafeicultura se deve principalmente aos bons resultados financeiros obtidos pelos produtores e às politicas públicas de incentivo a produção e melhoria da qualidade do produto. O governo de Rondônia investe na cultura através de programas de incentivo a produção e melhoria da qualidade do café, para isto instituiu o programa de fomento Plante Mais, que distribui gratuitamente mudas de plantas, obtidas através da seleção de clones de café da espécie Canéfora, variedade robusta, priorizando-se plantas mais resistentes a doenças e, as mais produtivas e precoces, explicam os técnicos da Emater-RO.

Para consolidar a melhoria da qualidade do café de Rondônia, valorizando-o nos mercados nacional e internacional, como produto de alta pontuação nas avaliações e classificações de grãos e de bebida, o governo criou a lei estadual que estabelece o dia oficial de inicio da colheita do café e, também criou o Concurso Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé). A definição de uma data para inicio da colheita do café tem a intenção de orientar a colheita de grãos maduros para garantir qualidade do grão e boa avaliação da bebida.

CONCEITO

A qualidade do Robusta Amazônico lhe confere atributo de bebida especial

O café de Rondônia mudou seu conceito frente aos classificadores, hoje é classificado por tipo e bebida. Conforme destacado pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, “mostrar a excelência do café de Rondônia em um evento internacional é essencial para fortalecer nossa economia”, enfatiza, enfatizando que, para que o café de Rondônia continue mantendo alto padrão de qualidade e sustentabilidade, o governo do estado não economiza em serviços educativos e investe na assistência técnica e extensão rural, para o atendimento dos agricultores familiares, inclusive promovendo eventos, como o Concafé (Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café).

Com apoio da iniciativa privada a organização do Concafé faz uma farta distribuição de prêmios aos produtores que apresentem os melhores produtos nas provas de qualidade do café Robusta Amazônico. Um produto com características diferenciadas que lhe conferem atributos de bebida especial, com aromas e sabores únicos, que não deixam dúvidas de que temos um novo “terroir” (identidade própria do produto) para o café em Rondônia.

No dia 14 de maio tivemos a largada da colheita do café, data criada pelo governo do estado para estimular a realização de eventos incentivadores da colheita ideal e melhoria da qualidade, mas desde o inicio do mês os produtores já estão participando dos eventos educativos promovidos pela Emater-RO, que são reuniões técnicas, demonstrações de métodos, dias de campo e dias especiais, com informações para o uso de boas práticas sanitárias, classificação de grãos e outros tratos culturais.

Todo este esforço deve culminar, neste mês de maio na apresentação para agricultores, exportadores e representantes da indústria de processamento de café, do mais alto nível do legitimo café Robusta Amazônico, produzido em Rondônia, como a joia da coroa, durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, que acontece de 25 a 30 maio, em Ji-Paraná.