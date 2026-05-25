“Dia D” do Maio Amarelo mobiliza servidores no Palácio Rio Madeira em grande Onda Amarela

Por Jarlana Davy

Publicada em 25/05/2026 às 16h50

O Palácio Rio Madeira (PRM) amanheceu diferente nesta segunda-feira (25) com a reunião de servidores públicos de diversas Secretarias Estaduais que aderiram ao chamado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) para o “Dia D” do Maio Amarelo. A ação atende a uma recomendação do Observatório Nacional de Segurança Viária, que incentiva a criação de uma “Onda Amarela” em todo o país — um dia específico para que a sociedade vista a cor do movimento e amplifique o debate sobre a preservação de vidas no trânsito.

Para garantir o sucesso da mobilização, equipes da Escola Pública de Trânsito (EPT) do Detran-RO percorreram os setores do PRM ao longo da última semanas, distribuindo materiais informativos e convidando os servidores a participarem ativamente trajando a cor da campanha.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do Movimento Maio Amarelo, reforçando que a segurança no trânsito depende de todos – poder público e sociedade. “Cada atitude individual faz a diferença na preservação da vida.”

Para o diretor da EPT, Hassan Hijazi, “o Dia D e a Onda Amarela são movimentos de representação simbólica muito fortes e, como o Palácio Rio Madeira engloba praticamente todo o núcleo administrativo do governo do Estado, a ideia foi sensibilizar todos os servidores sobre a importância do Maio Amarelo, destacou.

Este evento é mais um registro histórico de uma grande mobilização coletiva, com o objetivo principal de usar a centralidade do PRM para ecoar a mensagem de conscientização por toda a estrutura governamental.

TÚNEL DO TRÂNSITO

Além do impacto visual dos servidores vestidos de amarelo, o Detran-RO levou para ao Palácio Rio Madeira uma de suas principais ferramentas pedagógicas: o Túnel do Trânsito. Quem passa pela estrutura este ano é convidado a fazer uma imersão na história da motocicleta e a refletir sobre a fragilidade de quem conduz em duas rodas.

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha explicou que a escolha do tema segue um planejamento estratégico e cronológico do órgão para atingir os diferentes atores do ecossistema viário. Enquanto no ano passado o foco das ações pedagógicas esteve voltado para os motoristas de automóveis, o alvo em 2026 são os motociclistas. Ele alerta que a atenção especial ao segmento é urgente e necessária devido aos índices de severidade nos sinistros e mortes no trânsito. “O papel do Detran-RO é fazer a sociedade enxergar esses condutores, que muitas vezes tornam-se invisíveis no fluxo do dia a dia e, que, infelizmente são os que mais sofrem as consequências graves dos acidentes.”