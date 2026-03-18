Afeganistão e Paquistão anunciam cessar-fogo em confronto

Por G1

Publicada em 18/03/2026 às 16h05

O Paquistão e o Afeganistão anunciaram um cessar-fogo na ofensiva militar que vêm travando entre eles desde o começo de fevereiro.

A trégua durará desta quinta-feira (19) até a meia-noite de segunda-feira (23), no horário local, durante o feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã.

A decisão, tomada a pedido da Arábia Saudita, Catar e Turquia, foi anunciada pelo ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar.

Pouco depois, na rede social X, o porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, confirmou o acordo:

"Por ocasião do Eid al-Fitr e a pedido de países irmãos como a Arábia Saudita, a República da Turquia e o Estado do Catar, as forças de segurança e defesa da IAAF anunciam a suspensão temporária das operações defensivas.O Emirado Islâmico do Afeganistão, embora aprecie a boa vontade dos países amigos e mediadores, observa que considera seu dever nacional e segundo a Sharia proteger a segurança nacional do Afeganistão, a privacidade e a segurança da vida dos afegãos, e responderá a qualquer agressão com coragem em caso de ameaça".

Ataque a Cabul causou centenas de mortes

Na segunda-feira (16), o Afeganistão acusou o Paquistão de atingir um hospital para usuários de drogas na capital afegã, Cabul, afirmando que o ataque aéreo matou pelo menos 400 pessoas.

O Paquistão rejeitou a acusação, afirmando que seus ataques, que também foram realizados no leste do Afeganistão, não atingiram locais civis.

O evento marcou uma escalada dramática de um conflito que começou em fevereiro e tem registrado repetidos confrontos fronteiriços, bem como ataques aéreos dentro do Afeganistão.