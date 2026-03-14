Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 14/03/2026 às 08h40

QUATRO FINALISTAS



Rondoniense e Ji-Paraná, 17hs no Aluizão e Guaporé X Gazin Porto Velho às 19h30, no Cassolão, são os dois jogos de ida da semifinal do campeonato rondoniense de futebol, realizado pela Federação de Futebol de Rondônia com patrocínio do Sicredi. Os dois jogos da volta também já estão definidos, quarta-feira, dia 18, mesmo horário, 19h30, com transmissão, domingo e quarta, via Rede Amazônica.

MULTICAMPEÕES



O mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, da classe S2 (comprometimento físico-motor), e a paulista Beatriz Flausino, da S14 (deficiência intelectual), estrearam ganhando as medalhas de ouro na Seleção Brasileira.

MAIS

Gabrielzinho ainda ganhou o bronze em mais uma prova e a paulista Beatriz Flausino, da S14 (deficiência intelectual), também levou o bronze na mesma competição.

ATLETISMO

A partir deste ano a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) vai regionalizar o Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, com disputgas em uma cidade por região e, ao final, acontecerá a Etapa Nacional. As corridas serão nas provas de milha (1.609 m), 5 km e meia maratona (21,0975 km), nos naipes feminino e masculino

QUANDO

Já estão definidas as sedes regionaisem Florianópolis, Santa Catarina (Etapa Regional Sul); Petrolina, Pernambuco (Etapa Regional Nordeste); Belo Horizonte, Minas Gerais (Etapa Regional Sudeste); e Campo Grande, Mato Grosso do Sul (Etapa Regional Centro-Oeste). A região Norte ainda não tem definida na sua sede

FINAL EM DINAMARCA

O Campeonato Mundial será em Copenhague, na Dinamarca, que em setembro, com as disputas da milha (1.609 km), 5 km e meia maratona.

CANDIDATURA



O Brasil quer sediar o Mundial de Corrida de Rua em 2028 e já tem quatro cidades candidatas: Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Santos

SUB-15 EM PORTO VELHO

A Seleção Brasileira Sub-15 (M), preparando para o sul-americano da categoria, vem treinar de 13 a 23 de abril em Porto Velho, como parte da preparação para o campeonato a acontecer em novembro. Sobre realização de algum jogo-treino contra equipe local a Federação de Futebol não informou.

ONDE TREINARÁ

Em Porto Velho a seleção sub-15 do Brasil vai treinar no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, durante os 10 dias.