TJRO moderniza gestão de mandados com nova funcionalidade de geolocalização

Por TJRO

Publicada em 30/04/2026 às 16h42

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) deu mais um passo na transformação digital da prestação jurisdicional. Foram implementadas novas funcionalidades no Sistema Central de Mandados (CEM), que agora conta com ferramentas de geolocalização para otimizar o fluxo de trabalho de servidores e oficiais de justiça.

A atualização permite que o cadastro de zonas de atuação seja feito de forma georreferenciada, garantindo um mapeamento muito mais preciso do território. Na prática, a principal mudança ocorre no módulo "Mandados -> A Distribuir", onde o sistema passa a preencher automaticamente as zonas de cada mandado não urgente.

Para o distribuidor, a novidade significa agilidade e segurança operacional. O sistema oferece a sugestão de roteirização, cabendo ao servidor apenas validar a informação ou realizar ajustes conforme necessário, otimizando o tempo que anteriormente era dedicado à triagem manual.

Para Ângela Carmen Szymczak de Carvalho, secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do TJRO, a iniciativa é um reflexo do compromisso do tribunal com a eficiência tecnológica. "A geolocalização não apenas reduz o esforço manual, mas traz a precisão necessária para que o mandado chegue ao destino com muito mais agilidade, refletindo diretamente na celeridade da prestação jurisdicional", afirma a secretária.

Segundo a secretária, isso possibilitará, num futuro próximo, que o mandado seja distribuído automaticamente logo após o cartório emiti-lo e enviar à Central de Mandados.