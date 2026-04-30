Fóruns Digitais do TJRO terão mutirão para regularização eleitoral

Por TJ-RO

Publicada em 30/04/2026 às 16h32

Os Fóruns Digitais do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) irão sediar um mutirão de atendimentos da Justiça Eleitoral voltado à regularização do título de eleitor. A ação será nos dias 4, 5 e 6 de maio, com horário estendido exclusivamente para os serviços eleitorais.

Durante o período do mutirão, as unidades dos Fóruns Digitais, que normalmente funcionam das 7h às 14h, irão ampliar o atendimento até as 18h, garantindo maior acesso da população aos serviços de regularização eleitoral.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o atendimento aos eleitores que precisam regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral dentro do prazo, que se encerra no dia 6 de maio. A medida busca ampliar o acesso à cidadania e assegurar que todos os eleitores aptos possam exercer o direito ao voto.

Os fóruns digitais estão localizados no distrito de Extrema, e nos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã D´Oeste, Cujubim, Mirante da Serra, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro e Chupinguaia.

Confira os endereços e contatos dos fóruns digitais

Fóruns Digitais - Contatos