Praça Aluízio Ferreira é a história viva do crescimento de Porto Velho; Ela acolheu gerações aos longo de mais de 70 anos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 30/04/2026 às 16h22

Cravada na memória afetiva do cidadão porto-velhense, a Praça Aluízio Ferreira é um símbolo da construção da cultura urbana da capital rondoniense. O espaço abrigou o movimento esportivo, cultural e social de várias gerações e, até hoje, recebe a comunidade em busca de lazer e tempo de qualidade dentro da cidade.

Inaugurada em 1953, ela passou por diversas intervenções ao longo das décadas. Em determinado período, foi composta por lagos e passarelas, criando um ambiente de contemplação, mas foi nos anos 90, com a construção de uma pista de skate no modelo Half-Pipe, que a Aluízio Ferreira ganhou um apelido que marcou época: “Praça do Half”.

A famosa pista em formato de “U” conquistou os jovens da cidade e transformou o local em um dos principais pontos de encontro da juventude porto-velhense, garantindo um aspecto de movimento e vitalidade ao espaço. Esse cenário permaneceu até 2008, quando uma grande reforma retirou a estrutura.

Praça Aluízio Ferreira, localizada na região central da capital

A partir daí, a praça passou a se consolidar como a “casa” da Feira do Porto, iniciativa cultural e gastronômica promovida pela Prefeitura de Porto Velho, que reúne famílias e visitantes nos finais de semana.

“Essa é uma praça que traz consigo a identidade cultural da nossa cidade, por isso tem um espaço tão especial no coração dos porto-velhenses e a prefeitura entende essa importância. Por isso preservamos, cuidamos e valorizamos a Aluízio Ferreira como uma segunda casa de todos nós”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Realizada pela Prefeitura de Porto Velho, a Feira do Porto acontece às sextas, sábados, domingos e feriados, sempre na Praça Aluízio Ferreira, localizada na região central da capital, reforçando a importância histórica e cultural desse espaço para Rondônia.