Hildon marca diferenças com Fúria; ex-prefeito de Cacoal provoca Marcos Rogério; senador aposta no jurídico e Netto cobra crédito a Lula

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/04/2026 às 09h42

PORTO VELHO, RO - A eleição de 2026 ao Governo de Rondônia ainda não começou oficialmente, mas a pré-campanha já revela um traço que tende a definir toda a disputa: o embate não será organizado apenas em torno de propostas, agendas administrativas ou promessas de governo. O que já está em curso é uma competição simultânea por três dimensões distintas — narrativa pública, percepção emocional e controle das regras do jogo —, criando um ambiente em que comunicação, estratégia jurídica e posicionamento político operam de forma integrada desde o início.

Hildon Chaves, do União Brasil, adota uma linha de confronto que combina cálculo e delimitação de território. Após ensaiar aproximações discursivas com Adaílton Fúria em momentos anteriores, o ex-prefeito de Porto Velho passou a estabelecer distinções mais nítidas ao migrar o discurso para o campo da hierarquia política. Ao afirmar que o adversário “ainda não está pronto” e que lhe “falta cabelo branco”, não apenas faz uma crítica direta, mas tenta reorganizar o eixo da disputa em torno de atributos que lhe são mais favoráveis: tempo de gestão, experiência acumulada e familiaridade com estruturas administrativas complexas. Trata-se de uma tentativa clara de definir o critério de julgamento antes mesmo que o eleitor comece a comparar propostas.

Fúria responde em outro plano. Ao provocar Marcos Rogério após a repercussão de um vídeo antigo ao lado de Jair Bolsonaro, o ex-prefeito de Cacoal aposta em linguagem acessível, informal e altamente adaptada ao ambiente digital. A expressão “ciúmes de homem” não funciona apenas como ironia pontual, mas como mecanismo de reposicionamento do debate: desloca a disputa do campo institucional para o emocional, buscando reduzir o adversário a uma reação pessoal e não a uma posição política estruturada. Ao mesmo tempo, tenta consolidar proximidade com o eleitorado que valoriza espontaneidade e rejeita discursos excessivamente formais, especialmente dentro do campo simbólico da direita.

Já Marcos Rogério opera em uma terceira camada de enfrentamento. Em vez de responder a cada provocação no plano discursivo, sua movimentação recente indica uma aposta deliberada na utilização do aparato jurídico-eleitoral como instrumento de regulação da disputa. Ao acionar de forma reiterada a Justiça Eleitoral contra adversários, o grupo político vinculado ao senador não apenas reage a episódios específicos, mas institui um padrão de atuação que altera o ambiente competitivo. Esse tipo de estratégia eleva o custo operacional dos oponentes, exige respostas técnicas, mobiliza estruturas jurídicas permanentes e impõe maior rigor na comunicação pública. Mais do que disputar narrativa, passa a influenciar diretamente os limites do que pode ou não ser dito e feito durante a pré-campanha.

Os efeitos dessa escolha tendem a ser amplos. A judicialização estratégica cria um ambiente de vigilância contínua, no qual erros deixam de ser apenas políticos e passam a ter consequências formais imediatas, como remoção de conteúdo ou risco de sanções. Ao deslocar parte relevante do confronto para o campo institucional, o embate passa a ocorrer sob regras objetivas e com possibilidade de decisões liminares capazes de interferir rapidamente na dinâmica da disputa. Trata-se de um modelo que combina baixa exposição pessoal com alta intensidade nos bastidores, introduzindo uma variável decisiva: o tempo da Justiça passa a competir com o tempo da política.

Nesse mesmo cenário, Expedito Netto adota uma estratégia distinta, menos centrada no confronto direto entre nomes e mais voltada à disputa por enquadramento de mérito. Ao evitar ataques personalizados neste momento inicial, concentra sua comunicação na atribuição de crédito político, enfatizando o papel do governo federal e do Partido dos Trabalhadores nas obras e investimentos realizados no estado. Essa escolha desloca o debate para uma dimensão mais estrutural — a autoria das entregas públicas — e busca tensionar adversários que tentam capitalizar politicamente resultados associados à União. Ainda que menos ruidosa no curto prazo, essa abordagem depende de um fator crítico: a capacidade de converter narrativa em percepção concreta junto ao eleitorado.

Os riscos envolvidos não são homogêneos. A estratégia de Hildon Chaves pode reforçar sua imagem de gestor experiente, mas também pode ser interpretada como distanciamento ou excesso de autoconfiança. Adaílton Fúria, ao privilegiar a informalidade e o confronto emocional, ganha tração nas redes, mas se expõe ao risco de banalização do discurso em um momento que exigirá densidade programática. Marcos Rogério, por sua vez, pode colher ganhos táticos relevantes com a judicialização, mas também enfrenta o risco de ver sua atuação interpretada como tentativa de restringir adversários por vias formais, deslocando o debate do campo político para o institucional. Já Expedito Netto depende de transformar sua crítica estrutural em conflito politicamente perceptível, sob pena de permanecer em um plano discursivo pouco mobilizador.

O elemento central da pré-campanha, portanto, não está apenas nas propostas ou nas trajetórias individuais, mas na tentativa de cada pré-candidato de definir os termos do debate antes que ele se consolide. Hildon Chaves busca impor o critério da experiência. Adaílton Fúria tenta ancorar a disputa na autenticidade e na conexão popular. Marcos Rogério atua para estabelecer limites formais e controlar o ambiente competitivo. Expedito Netto procura redefinir a narrativa a partir da origem dos investimentos públicos.

Se esse padrão se mantiver, a eleição de 2026 em Rondônia tende a se afastar de uma disputa linear baseada apenas em propostas e a se consolidar como uma competição por enquadramento. Antes de decidir quem tem o melhor plano de governo, o eleitor será exposto a uma disputa anterior e mais silenciosa: qual é o critério pelo qual esse julgamento deve ser feito. É nesse nível — menos visível, porém mais estruturante — que a eleição já começou a ser decidida.