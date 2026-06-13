Desempenho de Samuel Costa repercute no estado e reforça imagem de pré-candidato preparado para governar

Por Assessoria

Publicada em 13/06/2026 às 10h49

Cacoal (RO) – A participação do pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), durante a 3ª Marcha dos Vereadores, promovida pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais (ABRACAM) em parceria com a Subseção da OAB de Cacoal, ganhou ampla repercussão política e midiática em todo o estado. A atuação do advogado e professor foi destacada por analistas, jornalistas e veículos de comunicação, que apontaram sua desenvoltura, capacidade técnica e a apresentação de propostas concretas para os desafios de Rondônia.

Realizado na Subseção da OAB/RO em Cacoal, o evento reuniu sete pré-candidatos ao Palácio Rio Madeira diante de uma plateia formada por vereadores, prefeitos, lideranças políticas e representantes da sociedade civil. Apesar da predominância de um público identificado com pautas conservadoras, Samuel Costa conseguiu conquistar atenção e aplausos durante sua exposição.

O analista político Herbert Lins destacou justamente esse aspecto ao comentar o desempenho do socialista.

“O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), apresentou suas propostas com desenvoltura e conseguiu um feito que poucos imaginariam: arrancar aplausos de uma plateia composta majoritariamente por vereadores conservadores. Ferrenho defensor do governo Lula, mostrou que, pelo menos por alguns minutos, conseguiu suspender as divergências ideológicas e provar que, na política, até o improvável pode subir ao palco e ser aplaudido.”

Durante sua apresentação, Samuel defendeu a criação de um fundo soberano financiado por uma tributação gradual sobre as exportações de soja, investimentos na agricultura familiar, fortalecimento dos concursos públicos, valorização das forças de segurança, combate à terceirização das atividades-fim na saúde e uma política educacional inspirada no modelo cearense, além de propor políticas de proteção às mulheres, idosos e pessoas neurodivergentes.

A repercussão também foi destacada pelo jornalista Vinícius Canova, do portal InformaNotícia, ao repercutir a cobertura realizada pelo site Rondônia Dinâmica sobre o encontro. A publicação ressaltou que Samuel apresentou um conjunto de propostas inovadoras e protagonizou uma das exposições mais incisivas do evento, abordando temas como tributação da soja, fortalecimento dos serviços públicos e enfrentamento das desigualdades sociais.

Outro nome de peso do jornalismo rondoniense, Rubens Coutinho, considerado um dos decanos da imprensa estadual, também manifestou reconhecimento ao desempenho do pré-candidato. Segundo ele, Samuel Costa chamou atenção pela objetividade, domínio dos dados públicos e profundo conhecimento sobre gestão administrativa e orçamento governamental.

Na mesma linha, o editor-chefe João Paulo Prudêncio, do portal PVH24Horas, avaliou que Samuel foi o único participante a apresentar um programa de governo consistente durante a programação da ABRACAM.

“Samuel Costa foi o único pré-candidato que apresentou, efetivamente, um conteúdo programático no evento da ABRACAM. Os outros não apresentaram propostas factíveis; quando muito, fizeram discursos genéricos e cansativos.”

O presidente nacional da Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM), Fábio Camilo, também elogiou a atuação de Samuel Costa e destacou sua capacidade de articulação política diante de um público ideologicamente diverso.

“Samuel Costa demonstrou habilidade política e capacidade de articulação. Não prometeu nada e entregou tudo. Eu vi até bolsonaristas mais extremos elogiarem a atuação de Samuel Costa”, afirmou.

Já o analista político e presidente estadual da FENACOM em Rondônia, Chico Holanda, ressaltou o conteúdo técnico da apresentação e a disposição do pré-candidato em abordar temas considerados sensíveis na administração pública.

“Samuel Costa trouxe informações valiosas sobre a previdência do IPERON e sobre o orçamento governamental, demonstrando domínio dos números e coragem para expor a face obscura e a negligência de parte da classe política rondoniense diante de problemas estruturais que afetam a população.”

A sucessão de manifestações positivas consolidou a participação de Samuel Costa como um dos principais destaques da 3ª Marcha dos Vereadores. Para observadores do cenário político estadual, sua capacidade de apresentar propostas detalhadas, sustentadas por dados técnicos e acompanhadas de críticas fundamentadas à gestão pública, ampliou sua projeção no debate eleitoral de 2026 e reforçou sua imagem como um dos protagonistas do evento realizado em Cacoal.