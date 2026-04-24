Deputado diz que acidentes fatais aumentaram 90% sob gestão da Nova 364: “BR toda esburacada”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/04/2026 às 15h11

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL) elevou o tom contra a concessão da BR-364 em Rondônia, administrada pela empresa Nova 364, ao afirmar que houve aumento expressivo de acidentes e mortes na rodovia após a mudança de gestão. Segundo o parlamentar, os acidentes fatais cresceram cerca de 90% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com Mosquini, 21 pessoas perderam a vida nos trechos sob concessão, número que, segundo ele, representa um agravamento da situação da segurança viária. O deputado também mencionou crescimento no total de acidentes, incluindo os sem vítimas fatais.

“Você acredita que, sob a nova 364, os acidentes fatais aumentaram em 90%? (...) 21 pessoas perderam a vida aqui na Nova 364”, afirmou.

O parlamentar atribuiu parte do problema ao sistema de “pare e siga” em áreas de intervenção, relatando longos períodos de espera que, na avaliação dele, acabam estimulando comportamentos de risco por parte dos motoristas.

“Você fica aqui quase uma hora. Quando o motorista sai, é instinto dele querer sair correndo”, disse.

Mosquini também criticou a cobrança de pedágios diante das condições da rodovia, citando trechos com problemas estruturais e questionando a efetividade dos investimentos realizados pela concessionária.

“A gente paga pedágio caro, anda na BR toda esburacada, ainda dobra o número de mortes e aumenta o número de acidentes? Não dá para aceitar isso”, declarou.

O deputado defendeu medidas imediatas, como a redução do tempo de retenção no tráfego controlado, reforço de equipes operacionais e ampliação dos investimentos em infraestrutura e segurança.

Por fim, afirmou que continuará levando o tema a órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Justiça Federal, cobrando providências sobre o contrato de concessão.