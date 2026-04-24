Em parceria com CBF, FFER adiciona 22ª competição ao calendário da entidade

Por FFER

Publicada em 24/04/2026 às 16h47

Pela primeira vez Rondônia participa do Campeonato Brasilerio sub-17, o primeiro representante do Estado na competição será o Gazin Porto Velho campeão do Metropolitano Feminino Sub-17 realizado no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

Dessa forma o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 será a 22ª competição no calendário da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, sendo 10 competições nacionais e 12 competição estaduais. A parceria entre CBF e a FFER também incentiva e fortalece o futebol feminino, haja visto que em 2027 acontece no Brasil.

A competição contará com 24 clubes distribuídos em seis grupos de quatro participantes, eles se enfrentam dentro do grupo em turno e returno entre os dias 30 de maio e 4 de julho de 2026.

Na segunda fase, quartas de finais, 8 clubes distribuídos em 4 grupos de 2 clubes cada, se enfrentarão em confrontos de ida e volta, programados para o dia 25 de julho ida e 01 de agosto de 2026 volta. Na terceira fase, semifinais e 4ª fase a final em confrontos de ida e volta, programados para o dia 22 de agosto a ida e 29 de agosto a volta.