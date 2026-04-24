Dia do Chorinho é celebrado com apresentação na Madeira-Mamoré

Por Funcultural

Publicada em 24/04/2026 às 16h35

A noite da última quinta-feira (23) transformou o maior símbolo histórico da cidade no palco perfeito para a autêntica música brasileira. Em comemoração ao Dia Nacional do Chorinho, o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) recebeu uma apresentação especial que uniu técnica, tradição e público.

Sob um clima agradável e à beira do rio Madeira, o evento se consolidou como uma opção de lazer em família. A musicalidade do encontro foi marcada por uma rica troca de experiências no palco, onde professores e alunos do curso de Música da Fimca/Metropolitana dividiram os instrumentos com tocadores tradicionais de choro da região.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da iniciativa: “Valorizar a cultura e ocupar nossos espaços públicos com arte é fortalecer a identidade da cidade e promover a convivência”.

Noite cultural celebrou o chorinho com música e tradição

A vivência prática do ritmo histórico marcou a noite de quem está em plena formação. "Eu fico muito feliz de estar participando e homenageando o choro com meus professores e meus colegas de turma. Então isso é bem legal e me faz me sentir muito feliz por ser brasileira e por estudar exatamente isso, música!", celebrou Fernanda Lya, estudante de música.

Na plateia, o reflexo da emoção do palco. Com olhares atentos a cada solo de cavaquinho, pandeiro, flauta e violão, o público mergulhou na cadência única do ritmo. A cada encerramento, muitos aplausos ecoavam pelo complexo da Madeira-Mamoré, coroando a entrega dos artistas.

Mais do que a celebração de uma data comemorativa, a noite de 23 de abril na EFMM evidenciou o potencial dos espaços públicos e históricos para sediar eventos de qualidade, promovendo arte, lazer e convivência para as famílias.