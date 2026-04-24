Governo de Rondônia fortalece ações integradas para segurança da navegação no Rio Madeira

Por Elaine Barbosa

Publicada em 24/04/2026 às 17h01

Reforçando o compromisso do governo de Rondônia com a segurança da navegação e o fortalecimento da infraestrutura hidroviária, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia promoveu, na quarta-feira (23), uma reunião estratégica no auditório do Porto de Porto Velho. O encontro reuniu representantes de órgãos de segurança pública, instituições federais e empresas de navegação para alinhar ações integradas voltadas às operações no Rio Madeira e apresentar as diretrizes para a dragagem da hidrovia em 2026.

Na ocasião, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) apresentou os resultados da campanha de dragagem de 2025, bem como o planejamento deste ano. Segundo o coordenador de Engenharia Aquaviária do Dnit em Rondônia, Emanuel Neri, foram abordados aspectos relacionados à segurança da navegação e à convivência com as comunidades ribeirinhas, que têm sinalizado a necessidade de adequações para garantir maior segurança.

A Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec) também apresentou um projeto voltado à segurança na área portuária e ao longo do rio Madeira. Para o secretário adjunto da pasta, Hélio Gomes Ferreira, a integração entre os órgãos é essencial para a efetividade das ações. Ele destacou que o entendimento dos desafios enfrentados pelos profissionais na rota fluvial contribui para a implementação de estratégias mais eficientes de segurança pública.

Após as apresentações, foi aberto espaço para diálogo entre os participantes. A superintendente regional da Polícia Federal em Rondônia, delegada Fabiana Martins Machado, ressaltou a importância da cooperação institucional, enfatizando que a integração entre os órgãos amplia a eficiência das ações e fortalece os resultados no policiamento e nas investigações.

O diretor-presidente da SOPH, Fernando Cesar Ramos Parente, destacou a relevância da articulação entre instituições para o fortalecimento da segurança e do desenvolvimento logístico do estado. Segundo ele, a participação conjunta das autoridades e do setor de navegação evidencia a necessidade de uma estratégia integrada que assegure melhores condições às operações portuárias e à navegação. Ressaltou ainda que a dragagem do rio é fundamental para a manutenção da hidrovia, garantindo tanto o patrulhamento quanto o escoamento da produção estadual.

Como encaminhamento, foram definidas ações que serão detalhadas nas próximas semanas, com previsão de um novo encontro, para dar início à execução das medidas propostas.