Prefeitura de Porto Velho realiza obra de drenagem na Rua Bandeirantes para acabar com alagamentos

Por André Oliveira

Publicada em 24/04/2026 às 16h53

O que era problema para muitas famílias, agora passará por transformações executadas pela prefeitura de Porto Velho. O marceneiro Diogo Piancó, morador há anos da Rua Bandeirantes, no bairro Escola de Polícia, zona leste de Porto Velho, relata uma rotina marcada por transtornos constantes, que se intensificaram ainda mais após um episódio recente, um caminhão chegou a cair em um buraco aberto na via. Segundo ele, a situação, que já era complicada, passou a chamar ainda mais atenção pela gravidade.

“Aqui sempre foi difícil, mas agora o problema ficou ainda mais evidente. Quando chove, a água toma conta de tudo, invade a rua e acaba entrando nas casas, trazendo transtornos para todos. O asfalto até foi feito, mas sem a drenagem correta, e isso só agravou a situação”.

Prefeitura prepara obra de drenagem na Rua Bandeirantes após anos de alagamentos

Segundo o morador, a rua chegou a receber asfaltamento, porém o trecho continua sem a implantação de um sistema de drenagem eficiente há anos. O resultado é o acúmulo constante de água, que provoca alagamentos e prejudica tanto o tráfego quanto os moradores, atingindo inclusive algumas residências. A situação é agravada pela única boca de lobo existente na via, que está obstruída e impede o escoamento adequado da água.

Após a ocorrência envolvendo o caminhão, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), foi acionada e realizou a sinalização do local para garantir a segurança e evitar novos acidentes. Uma equipe técnica também esteve na rua para vistoriar a área e dar início ao planejamento das intervenções necessárias.

Problema antigo na zona Leste começa a receber solução definitiva

A proposta da Prefeitura é executar uma obra completa, com a implantação de rede de drenagem, medida considerada essencial para resolver definitivamente o problema seguida da recomposição do asfalto. Para Diogo Piancó, a expectativa agora é de que a solução finalmente saia do papel. “A gente já esperou muito tempo. Agora, com esse olhar mais atento do prefeito, acredito que vai dar certo”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a situação é resultado da ausência de planejamento em gestões anteriores, mas garantiu que a atual administração está atuando para mudar essa realidade. “Não vamos resolver a irresponsabilidade de anos da noite para o dia, mas nossas equipes estão nas ruas diariamente, trabalhando para melhorar a vida da nossa população”.