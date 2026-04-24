Doação de obras literárias incentiva educação e reinserção social nas unidades prisionais de Rondônia

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 24/04/2026 às 16h32

A ampliação do acesso à leitura no sistema prisional ganhou um importante reforço com a entrega de 508 livros, incluindo obras de Machado de Assis, Gabriel García Márquez, entre outros grandes escritores, doados na quarta-feira (15), por um jornalista, ao projeto Pró-Leitura, no Centro de Ressocialização Vale do Guaporé, em Porto Velho.

A ação foi desenvolvida pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas (GMF), em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Os livros serão destinados para todas as unidades prisionais do estado, contribuindo diretamente para o fortalecimento das políticas de ressocialização.

EDUCAÇÃO NO CÁRCERE

O acervo doado reúne uma diversidade de gêneros, incluindo clássicos da literatura brasileira e internacional, obras de mistério, filosofia, história, ficção, literatura infantojuvenil, além de dicionários e produções acadêmicas. Nesse contexto, a leitura se configura como um instrumento legal de remição de pena. A cada obra lida e resenhada, o reeducando pode ter a redução de até quatro dias de sua pena, conforme previsto na Lei de Execução Penal. A iniciativa está alinhada às diretrizes da Lei nº 13.696/2018, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita.

A diretora de Políticas Penais da Sejus, Larissa Guedes destaca que o acesso à leitura contribui diretamente para o desenvolvimento educacional, social e crítico das pessoas privadas de liberdade, promovendo novos caminhos por meio do conhecimento. “Iniciativas como essa reforçam o compromisso do estado com a transformação social por meio da educação e na construção de novas oportunidades”.

De acordo com o titular da Sejus, Marcus Rito, a chegada do acervo fortalece e qualifica ainda mais as ações de educação prisional, estimulando a leitura como instrumento de desenvolvimento pessoal e preparação para o retorno à sociedade. “Iniciativas como essa reforçam o compromisso do estado com a transformação social por meio da educação e na construção de novas oportunidades”.