Marcos Rogério dispara representações contra Hildon e Fúria e dá pontapé inicial nas eleições 2026 em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/04/2026 às 10h00

Marcos Rogério inicia guerra das representações e transforma pré-campanha em campo de batalha jurídica contra adversários em Rondônia / Charge-IA

PORTO VELHO, RO - A pré-campanha ao Governo de Rondônia em 2026 já não se limita ao campo retórico e avança, de forma evidente, para o terreno jurídico-eleitoral, inaugurando um ambiente de disputa antecipada que combina narrativa pública e movimentações estratégicas nos tribunais. A iniciativa parte do grupo liderado pelo senador Marcos Rogério, pré-candidato pelo PL, que acionou o Tribunal Regional Eleitoral em duas frentes distintas contra adversários diretos, estabelecendo um padrão de enfrentamento que tende a moldar o ritmo da corrida antes mesmo do início oficial da propaganda eleitoral.

Em um dos casos, a legenda acionou o TRE contra Adaílton Fúria, alegando propaganda eleitoral antecipada em razão da circulação de um vídeo com jingle associado ao pré-candidato. A representação, assinada pelo advogado Nelson Canedo, integrante do jurídico do partido, sustentou que elementos como nome, número e linguagem utilizada configurariam pedido implícito de voto. O relator reconheceu, em decisão liminar, a plausibilidade da tese e determinou a remoção do conteúdo, além da identificação dos responsáveis pelos perfis envolvidos.

Em outra frente, o mesmo partido levou ao TRE uma ação contra Hildon Chaves e seu aliado, também sob a alegação de propaganda antecipada. A peça jurídica argumenta que falas em vídeo publicado nas redes sociais conteriam, ainda que sem menção literal, conteúdo equivalente a pedido de voto, reforçando a interpretação de que a pré-campanha já ultrapassa os limites tolerados pela legislação.

A repetição de representações em curto intervalo de tempo não apenas evidencia uma estratégia coordenada, como também sinaliza que a disputa jurídica tende a caminhar paralelamente à disputa política. A presença de nomes experientes no campo eleitoral, como Nelson Canedo pelo PL e Bruno Valverde na defesa de Chaves, indica que o embate deve se intensificar com respostas igualmente estruturadas.

No plano político, a reação de Adaílton Fúria adiciona outro componente ao cenário. Ao comentar o episódio, o pré-candidato afirmou: “Olha, é um jingle de campanha da época que eu ainda era candidato a prefeito de Cacoal e não saiu esse jingle, mas pegaram lá na rede social e soltaram um grupo de apoiadores. E como diz o nosso ex-presidente Bolsonaro, você não consegue controlar aquilo que os apoiadores fazem. Nós temos apoiadores em todo o estado de Rondônia”. Em seguida, ampliou o tom ao criticar o adversário: “O que me chama mais atenção é o fato do pré-candidato a governador pelo PL [...] que já tem arrotado, tem dito por todo o estado de Rondônia que ele já tá eleito, inclusive dizendo que tá eleito no primeiro turno, não sei se ele combinou isso já com o eleitor, mas ele tem dito que tá eleito. E ele se preocupar ao ponto de ir pra justiça, provocar a justiça, dar trabalho pro Poder Judiciário pra retirar um conteúdo tão insignificante desse, de um grupo de apoiadores”.

A fala, além de tensionar o ambiente político, introduz um elemento que pode se voltar contra o próprio emissor no decorrer da campanha. Ao mencionar a “perturbação da Justiça Eleitoral”, o discurso abre margem para futuras cobranças caso o próprio grupo venha a recorrer aos mesmos instrumentos jurídicos diante de eventuais excessos de adversários.

O cenário atual, contudo, não representa uma ruptura com práticas anteriores. Em 2018, durante disputa eleitoral, Confúcio Moura, então candidato, adotou estratégia semelhante ao acionar reiteradamente a Justiça Eleitoral contra adversários, explorando aspectos formais da legislação para limitar a atuação de concorrentes. À época, o discurso público evocava equilíbrio e fair play, enquanto, paralelamente, a atuação jurídica buscava cercar o campo de atuação dos oponentes por meio de múltiplas representações.

Esse histórico demonstra que o uso da legislação eleitoral como instrumento de pressão não é novidade em Rondônia. Trata-se de uma engrenagem já conhecida, que opera dentro das regras formais, mas produz efeitos concretos sobre a dinâmica da disputa, seja pela imposição de limites operacionais, seja pelo risco de sanções financeiras e eleitorais que podem impactar diretamente a estratégia dos candidatos.

O que se observa, portanto, é a antecipação de um conflito que tende a se intensificar à medida que a campanha se aproxima de seu período oficial. A retórica já escalou, com acusações públicas e demarcações ideológicas, enquanto o campo jurídico começa a ser ocupado com velocidade e método. A presença de estruturas jurídicas robustas dos dois lados indica que a disputa não será travada apenas nas ruas ou nas redes, mas também nos autos dos processos.

Ao fim, a pré-campanha em Rondônia revela que a “porradaria” política não apenas começou, como já encontrou no Judiciário um de seus principais palcos. E, à luz do histórico recente, não há indicativos de que esse movimento será contido — ao contrário, tudo aponta para uma escalada em que estratégia jurídica e narrativa política caminharão lado a lado até o momento decisivo das urnas.