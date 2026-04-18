Capacitação sobre manejo de acidentes com animais peçonhentos será realizada pela Agevisa no dia 22 de abril

Por Aurimar Lima

Publicada em 18/04/2026 às 11h33

Profissionais da saúde de Rondônia participam, no dia 22 de abril, de uma capacitação online sobre o manejo clínico de acidentes por animais peçonhentos. A iniciativa visa qualificar o atendimento e fortalecer a resposta dos serviços de saúde diante desses agravos, com foco na assistência segura e eficiente à população.

A capacitação é promovida pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Núcleo de Riscos Biológicos, e será ministrada pela médica infectologista Mayara Cristina Ferreira Soares. A ação é direcionada a médicos, enfermeiros, profissionais da vigilância epidemiológica e da atenção primária, abrangendo municípios das regionais de saúde de Ariquemes e Cacoal.

De acordo com o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, a capacitação é essencial para aprimorar o atendimento aos pacientes. “O manejo adequado dos acidentes por animais peçonhentos é fundamental para reduzir complicações e garantir a segurança dos pacientes. Por isso, investir na qualificação dos profissionais é uma prioridade”, ressaltou.

Segundo a coordenadora estadual de acidentes por animais peçonhentos, Francimar de Oliveira Moisés, a capacitação tem foco direto no atendimento especializado. “O treinamento é voltado ao manejo clínico para médicos e enfermeiros da rede hospitalar que são referência no atendimento desses casos, especialmente na administração de soros antibotrópicos. Embora tenhamos ampliado a participação para outros profissionais, o foco principal é qualificar ainda mais quem atua diretamente na assistência, garantindo um atendimento seguro e eficaz”, explicou.

O treinamento abordará aspectos clínicos e protocolos de atendimento, contribuindo para a padronização das condutas e melhoria na assistência. A iniciativa também reforça a importância da atuação integrada entre vigilância, assistência e atenção básica no enfrentamento desses agravos.

A participação dos profissionais é considerada essencial, especialmente em regiões com maior incidência de acidentes por animais peçonhentos. O evento busca ampliar o conhecimento técnico e garantir maior segurança no atendimento à população. A ação conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e municípios. As inscrições e o acesso à capacitação serão realizados por meio de links disponibilizados previamente aos participantes, com transmissão online no período das 8h às 12h.