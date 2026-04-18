Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão por latrocínio

Por PC/RO

Publicada em 18/04/2026 às 11h09

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Espigão d'Oeste, cumpriu, na manhã deste sábado (18), mandados de busca e apreensão referentes à investigação de latrocínio ocorrido no início deste mês.

RELEMBRE O CASO:

O caso está relacionado a um latrocínio ocorrido em Espigão do Oeste, envolvendo a subtração de joias avaliadas em cerca de R$ 500 mil. A prisão do suspeito foi realizada em ação conjunta com a Polícia Militar, logo após o crime, evidenciando a rápida resposta das forças de segurança.

As diligências foram realizadas em duas residências, localizadas nos municípios de Espigão d’Oeste e Presidente Médici. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foi apreendido um aparelho celular, que será encaminhado para análise e poderá auxiliar no avanço das investigações.

A ação tem como objetivo reunir elementos que contribuam para o completo esclarecimento dos fatos e identificação de outros possíveis envolvidos.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a defesa da sociedade, atuando de forma técnica e integrada na investigação de crimes, na responsabilização de autores e na busca pela verdade dos fatos.