Capotamento na Linha 06 deixa um morto e três feridos em Cacoal
Por Rondonianews.com
Publicada em 18/04/2026 às 09h30
 Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta sexta-feira (17) na Linha 06, nas proximidades da pista de motocross, em Cacoal (RO).

Segundo as primeiras informações, uma caminhonete S10  seguia pela via quando o condutor perdeu o controle da direção, resultando em um capotamento.

No veículo estavam quatro ocupantes. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os outros três sobreviveram e sofreram ferimentos leves.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. A Polícia Científica também compareceu para realizar os trabalhos periciais e apurar as circunstâncias do acidente. 

