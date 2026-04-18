Capotamento na Linha 06 deixa um morto e três feridos em Cacoal

Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta sexta-feira (17) na Linha 06, nas proximidades da pista de motocross, em Cacoal (RO).
Segundo as primeiras informações, uma caminhonete S10 seguia pela via quando o condutor perdeu o controle da direção, resultando em um capotamento.
No veículo estavam quatro ocupantes. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os outros três sobreviveram e sofreram ferimentos leves.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. A Polícia Científica também compareceu para realizar os trabalhos periciais e apurar as circunstâncias do acidente.
