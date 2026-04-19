Policial reage a ataque armado e confronto deixa dois baleados

Por hora1rondonia.com

Publicada em 19/04/2026 às 10h30

A escalada da violência urbana voltou a assustar moradores de Porto Velho na noite deste sábado (18), quando uma tentativa de homicídio registrada em plena via pública terminou com dois homens baleados no cruzamento das avenidas Calama e Jorge Teixeira, no bairro Embratel uma das regiões mais movimentadas da capital.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, dois motociclistas seguiam pela avenida quando um deles passou a acompanhar a vítima de forma suspeita. Testemunhas relataram que, ao se aproximar, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos, caracterizando uma possível execução motivada por acerto de contas, hipótese inicialmente trabalhada pela polícia.

O ataque ocorreu em horário de grande circulação de veículos e pedestres, aumentando o risco para pessoas que transitavam pela região. Comerciantes e moradores relataram momentos de pânico diante dos tiros. Um cabo da Força Tática da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que trafegava logo atrás da dupla, presenciou toda a ação criminosa. Segundo informações policiais, o militar imediatamente se identificou e determinou que o atirador largasse a arma.

Ainda conforme o relato oficial, o suspeito reagiu e teria avançado em direção ao policial, representando ameaça iminente. Diante da situação, o cabo efetuou disparos para neutralizar o agressor, atingindo o homem armado e encerrando o confronto. A intervenção rápida do policial é apontada como fundamental para impedir novas vítimas, já que o ataque acontecia em área urbana de intenso fluxo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e realizaram o atendimento pré-hospitalar ainda no local. O homem alvo da tentativa de homicídio e o suspeito baleado receberam os primeiros socorros e foram encaminhados ao Hospital João Paulo II, referência em atendimentos de urgência e emergência na capital. O estado de saúde dos envolvidos não havia sido oficialmente divulgado até o fechamento desta matéria.

O caso reforça o cenário preocupante da criminalidade em Porto Velho, onde episódios de violência armada têm se tornado cada vez mais frequentes, especialmente envolvendo disputas ligadas ao tráfico de drogas, rivalidade entre grupos criminosos e acertos de contas.

Moradores da região afirmam que tiroteios em vias públicas já não são situações isoladas, aumentando a sensação de insegurança. Especialistas em segurança pública apontam que a atuação ostensiva das forças policiais tem sido decisiva para conter ocorrências mais graves.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área para realização dos procedimentos de praxe, coleta de informações e preservação da cena. A arma utilizada no crime foi apreendida, e o caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do ataque e a possível ligação dos envolvidos com organizações criminosas.

A ocorrência demonstra, segundo autoridades, a importância do policiamento preventivo e da pronta resposta operacional, que novamente resultaram na interrupção de uma ação violenta antes que pudesse gerar consequências ainda mais graves.