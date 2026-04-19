Homem apanha da ex-companheira e amigo dela após discussão em casa de shows

Por Rondonianews.com

Publicada em 19/04/2026 às 10h10

Um caso de agressão foi registrado em Rolim de Moura (RO), envolvendo um ex-casal que já possui histórico de ocorrências policiais.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada após a vítima relatar que havia sido agredida e apresentava sangramento na cabeça. Durante a ligação, era possível ouvir gritos e ameaças por parte da ex-companheira.

A vítima informou que a confusão teve início em uma casa de shows localizada na Avenida 25 de Agosto, esquina com a Rua Rondônia. Após uma discussão no local, ele decidiu ir embora, mas acabou sendo seguido.

Já na Avenida Fortaleza, próximo à Rua Esperantina, o homem relatou que foi surpreendido por um amigo da ex-companheira, que o imobilizou com um golpe conhecido como “mata-leão”. Em seguida, a mulher teria o atingido com um capacete, causando ferimentos na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

A suspeita não foi localizada até o momento. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.