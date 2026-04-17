Bancada de Rondônia com nove cadeiras na Câmara?; Detran se destaca; e LCP volta a matar

Por Sérgio Pires

Publicada em 17/04/2026 às 08h58





FÁTIMA GAVIOLI, RONDONIENSE DE CORAÇÃO, PODE OCUPAR A NONA CADEIRA DA NOSSA BANCADA NA CÂMARA FEDERAL

Rondônia pode ter uma nona cadeira na Câmara Federal? Claro que a lei não mudou, mas a menção é para destacar importante personagem da recente história do nosso Estado, que concorre a uma vaga na Câmara e, se eleita, certamente ajudará a defender os nossos interesses.

Fátima Gavioli é considerada hoje uma das melhores secretárias de Educação do país. Escolhida por seu rico currículo pelo governador Ronaldo Caiado, de Goiás, em poucos anos ela colocou o ensino goiano num outro patamar, o transformando num dos melhores do Brasil e com os melhores resultados.

Ela viveu em Rondônia entre 1985 e 2019, ou seja, por 34 anos. Saiu de Cacoal para se tornar secretária de Educação do governo Confúcio Moura. Quando Caiado decidiu colocar no comando da Educação dos seus Estados um técnico e não um político, Fátima apresentou o melhor currículo. Assumiu e os resultados todos conhecem.

Titular da Educação de Goiás desde o dia da posse de Ronaldo Caiado em seu primeiro mandato, Fátima recebeu carta branca para agir. Comandando uma equipe competente e sempre de olho no diálogo franco com gestores e professores, conseguiu, rapidamente, elevar o ensino da sua nova terra a um destaque nacional, algo até há poucos anos inimaginável.

Com todo o sucesso que obteve, tornando-se uma figura popular em Goiás, Fátima Gavioli vai disputar uma cadeira à Câmara Federal em outubro. Nascida no Paraná, mas apaixonada por Rondônia e agora por Goiás, caso se eleja, ela, por sua ligação profunda com nosso Estado, certamente seria uma voz a mais a nos ajudar. Claro que representará Goiás, mas Rondônia terá sim, um nono deputado a defendê-la.

Não será uma tarefa fácil, porque para se eleger, é possível que só com algo em torno de 100 mil votos. Mas Fátima Gavioli, que já venceu desafios homéricos, prepara-se para enfrentar apenas mais um, na sua vida. Tomara que consiga! Em Rondônia, ela terá, sem dúvida, uma grande torcida.

MINISTRO DAS CIDADES VEM ENTREGAR 592 CASAS PRÓPRIAS PARA FAMÍLIAS DE PORTO VELHO, NESTA SEXTA-FEIRA

Dia importante para 592 famílias de porto-velhenses que ganharão, finalmente, sua casa própria. O anúncio foi feito pelo senador Confúcio Moura, que confirmou a vinda do ministro das Cidades, Vladimir Moura Lima, para a solenidade de entrega das quase seis centenas de unidades habitacionais.

Serão entregues as chaves de 288 unidades no Porto Madero V e 304 unidades no Porto Madero II, conjuntos habitacionais cujas obras ficaram paralisadas por longos anos mas, que, graças ao trabalho de Confúcio e a atuação da Prefeitura da Capital, voltaram a andar, até que tudo estivesse concluído.

“A ação representa a conquista da casa própria e o acesso a um direito básico para centenas de famílias da zona Leste da capital. O empreendimento é fruto de uma integração entre o programa Minha Casa, Minha Vida e os esforços conjuntos da Prefeitura de Porto Velho, do Governo de Rondônia e do Governo Federal”, comemorou o prefeito Léo Moraes.

Moraes destacou que a conclusão destas moradias “evidencia o avanço na retomada de obras que estavam paralisadas, reforçando o compromisso com resultados concretos na política habitacional da região! Ele também acentuou que “esse processo de seleção e entrega, que incluiu sorteios e vistorias técnicas rigorosas, é essencial para transformar projetos em realidade e reduzir o déficit habitacional no município”.

NOVA EMPRESA VAI ASSUMIR COLETA DE LIXO NA CAPITAL EM POUCOS DIAS. TERÁ ESTRUTURA PARA RESOLVER?

Ah, o lixo de Porto Velho! Que dor de cabeça para o prefeito Léo Moraes, depois que o Tribunal de Contas e o Judiciário interviram num sistema que funcionava perto da perfeição, com a empresa Marquise e, há vários meses, o problema jamais foi superado. A EcoPVH, empresa que substituiu a Marquise não consegue dar conta do trabalho. A união das duas empresas, que seria um caminho para resolver tudo, também não foi aceito.

Agora, está prestes a assumir a terceira empresa, chamada Sistemma (assim mesmo, com dois emes!) já antes do final deste mês. Só que, ao menos até agora, ela não se mobilizou. Não tem estrutura própria em Porto Velho, ainda não contratou trabalhadores e não informou onde será sua sede e onde buscará equipamentos para coleta, por exemplo, em distritos e no Baixo Madeira.

Pelo cronograma, a Sistemma terá que começar seus trabalhos já na semana que vem, quando encerra o compromisso da EcoPVH. A questão, que não tinha nenhum problema, se tornou um deles, dos graves, desde a saída da Marquise. O prefeito Léo Moraes tem reafirmado que a Prefeitura vai seguir todas as ordens judiciais e dos órgãos de controle e que, portanto, não depende da sua administração as decisões sobre o assunto.

Léo tem toda a razão, mas é sempre bom lembrar quer o peso político da ineficiência do serviço de lixo cai sobre a Prefeitura. Ninguém se queixa pelo drama que a cidade pode viver ao Tribunal de Contas e ao Judiciário. É um problemão, que precisa de solução urgente.

AO SEGUIR O SÁBIO CONSELHO DE HIRAN GALLO, UMA DAS NOSSAS RESERVAS MORAIS, NOSSA POLÍTICA SERIA (MUITO) DEPURADA

Não será fácil a disputa pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa. Cerca de 400 pretendentes tentarão chegar lá. Obviamente que a população terá múltiplas escolhas para chegar ao nome do seu preferido, mas é sempre bom recorrer a uma prática simples: acompanhar o trabalho dos candidatos; checar sua folha corrida; conhecer sua vida e os serviços prestados. Para todos os cargos eletivos vale o mesmo raciocínio.

O médico Hiran Gallo, presidente do Conselho Federal de Medicina, que tem mais de 650 mil associados, é uma reserva moral do nosso Estado e do Brasil. Participante ativo do programa Papo de Redação na TV, como um dos famosos Dinossauros, ele tem um conselho simples ao eleitor: “antes de votar, procure saber da capivara do seu candidato”!

Na gíria do noticiário policial, a “capivara” é a folha corrida de alguém. Para Hiran Gallo, quem tem problemas com a Justiça, principalmente (e alguns candidatos os têm em profusão) deveria ser descartado de imediato. Escolher quem tem vida ilibada, quem tem ficha limpíssima, quem não ficará com medo de seus posicionamentos, por causa da longa cauda de problemas, é o melhor dos caminhos.

Quem pensa como o famoso médico rondoniense, um orgulho para nosso Estado, certamente não se arrependerá do seu voto. Mas, quem não o fizer, não terá moral para, depois, falar mal de políticos e da política. Votou mal, sabendo em que estava votando. Entre 400 nomes, há, certamente, inúmeros que merecem o voto do rondoniense. Portanto, que a escolha seja decente, como deve ser decente seu representante.

Se a teoria de Hiran Gallo fosse a norma nas eleições, o sistema político brasileiro não teria tanto cheiro ruim e tantos ocupantes de cargos eletivos com uma “capivara” tamanho família, daquelas vivendo no bom e no melhor, com todos os benefícios que a corrupção propicia.

DETRAN SE DESTACA EM INVESTIMENTOS NA SAÚDE, NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO E EM MUITAS INOVAÇÕES

Os números são expressivos e resumem, neles mesmos, tudo o que o Detran rondoniense cresceu, com ações em todo o Estado, sob o comando do diretor-geral Sandro Rocha, que, aliás, vem sendo elogiado tanto em Rondônia como em outras regiões, pelas inovações e avanços que o órgão tem conseguido, principalmente em relação à educação no trânsito. Sandro participou, nesta semana, do programa Papo de Redação, com os Dinossauros do rádio, quando resumiu um trabalho bem sucedido de cerca de um ano e meio à frente do órgão.

Ele destacou a entrega de duas novas Ciretrans (Guajará Mirim e Costa Marques) e mais oito em obras, incluindo a de Ji-Paraná. Lembrou também os 140 veículos entregues em todo o Estado, na atual gestão, com investimentos que superaram os 20 milhões de reais. Outros 25 milhões foram distribuídos aos municípios, para sinalização do trânsito. Todos as 52 cidades rondonienses foram atendidas.

Outra ação importante que Sandro Rocha destacou foi em relação aos investimentos na saúde. Milhões de reais foram entregues aos hospitais, principalmente os que atendem os acidentados no trânsito. Sobre acidentes, aliás, ele disse que há ainda muito o que fazer, mas que o Detran comemora a diminuição no número de acidentes fatais no ano passado.

Sandro respondeu aos Dinossauros, mas também a muitos ouvintes, sobre várias questões relacionadas com o trânsito e as ações do Detran. Também criticou medidas tomadas pelo governo federal, que, segundo ele, ao invés de ajudarem a melhorar a qualidade dos motoristas, pode piorar muito. E destacou também a valorização dos servidores do órgão, beneficiando pelo menos 800 servidores, graças as medidas tomadas pelo governador Marcos Rocha.

A GUERRILHA ATACA NOVAMENTE: LCP É SUSPEITA DE MATAR POLICIAL CIVIL E FERIR A TIROS TRABALHADORES EM FAZENDA DE MUTUM PARANÁ

O terror atacou de novo. Depois de seis anos da morte dos PMs José Figueiredo Sobrinho e Márcio Rodrigues da Silva, ocorridas em outubro de 2020, membros guerrilheiros da LCP são acusados de novo ataque e de mais uma morte de um policial. Destra vez, a vítima foi o policial civil aposentado Joaquim Lopes da Silva.

O ataque foi violento, como sempre o foram os promovidos pela guerrilha que atua em Rondônia. Os bandidos fizeram uma tocaia e esperaram os trabalhadores da Fazenda NorBrasil voltarem do almoço, para atacarem. Fortemente armados e sem dar chance de defesa às vítimas, pelo menos quatro operários foram feridos e o policial civil morto.

Além de atirarem em pessoas desarmadas e que não tinham como se defender (não se sabe, somente, se este era o caso do policial aposentado) os criminosos queimaram uma camioneta e dispararam vários tiros contra a Fazenda. Os proprietários afirmaram que não têm dúvida de que o ataque foi feito pela LCP, uma organização terrorista, fortemente armada, que atua há muitos anos na zona rural de Rondônia e em outros Estados, sem ser confrontada.

Há alguns meses, uma Patrulha Rural atuava na região, mas não se tem notícia se ela ainda está atuando. No comando do coronel Régis Braguin, há pouco substituído na PM rondoniense, ele pessoalmente comandou ações contra estes bandidos, que tinham recuado nos seus crimes. Voltaram agora, com toda a força.

MDB RENOVA E TRAZ NOMINATA DE NOMES DESCONHECIDOS EM SUA MAIORIA, PARA A DISPUTA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Certamente são personagens com destaque nas suas comunidades e em suas áreas de atuação, todos absolutamente respeitáveis, mas, sem dúvida, com uma ou outra exceção, desconhecidos do grande eleitorado rondoniense. Eles e elas fazem parte da relação que o MDB rondoniense anunciou como componentes da sua nominata para a disputa das 24 cadeiras à Assembleia Legislativa.

Há nomes como o dr. Narciso Alves Júnior, médico ortopedista em Porto Velho e do advogado Rafael Claros, também da Capital. O professor Olaksom Pedrosa, do Ifro, é mais um na relação. Da área da comunicação, o partido buscou Rosinaldo Guedes, este sim, um dos nomes mais conhecidos, além de Roberval Roberto, também de Porto Velho, assim como Vanderlei Ribeiro “Faro Fino”, de Ji-Paraná e o Ricardo Schwantes, de Ariquemes.

No grupo das mulheres, os nomes também chegam como novidades na política, sem exceção. Na relação estão Luciana Colares, Laura Marcela, dra. Telma e Bruna Azevedo, de Porto Velho, além de Vanda Basso, de Ji-Paraná. De Espigão do Oeste, o nome é de Suéllen Ribeiro.

Entre personagens da história da política, destaca-se o ex-prefeito Francisco Sales, de Machadinho do Oeste e o ex-vereador Jamil Zaglout, de Porto Velho. Na sua região, também se destaca o vereador Rafael Lopes, de Jaru. Há ainda outros nomes, principalmente vindos do interior, em quem o MDB acredita que poderá conseguir boa votação, mesmo disputando a eleição sem nenhum puxador de votos.

LEI DE BRENO MENDES CRIA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA A VIOLÊNCIA

Na política rondoniense, um político ainda jovem, mas com experiência e futuro, tem se destacado. O vereador Breno Mendes, por exemplo, tem atuado com destaque em várias áreas, como em defesa dos consumidores e lutando por quem tem seus direitos usurpados e desrespeitados. Mas, por outro lado, tem sido um grande defensor de jovens, meninos e meninas que precisam ser protegidos.

Prova disso é o projeto que teve aprovado em que cria a Política Municipal Integrada de Enfrentamento à Violência contra as Crianças e Adolescentes. A intenção é criar uma estrutura de apoio, “com base nos princípios da proteção integral, prioridade absoluta, intersetorialidade e participação social”, segundo defende o texto.

Mais adiante, o texto da proposta dispõe que o Comitê Municipal de Enfrentamento às Violências, instituído pela Resolução nº 249/2023, será o responsável pela avaliação, monitoramento e atualização periódica dos instrumentos previstos nesta Lei, observadas as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e da legislação em vigor.

Porto Velho é a primeira Capital do país a implantar estas medidas, que são ainda mais amplas, para a proteção dos jovens e dos pequenos contra a violência. O projeto, aliás, já foi indicado para receber o selo da Unicef, a entidade internacional que cuida das crianças e adolescentes. Apenas outra cidade do nordeste tem em execução proposta semelhante.

PREFEITURA FAZ LICITAÇÃO PARA ESCOLHA DA NOVA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIÁRIA DA CAPITAL

Vai mudar a concessão da Rodoviária de Porto Velho? Ao menos é isso que se depreende de informação divulgada pela Prefeitura da Capital, chamando para uma audiência pública para o próximo dia 22 (quarta-feira da semana que vem) para tratar do assunto. Segundo o texto distribuído, “A empresa vencedora ficará responsável pela gestão do espaço por um período determinado”.

A audiência está agendada para o dia 22, a partir das 9 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, na rua México, 2331 e estará aberta ao público. Segundo a Prefeitura, a concessão tem como objetivo atrair investimentos para melhorar a estrutura do Terminal Rodoviário e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros. A proposta também prevê a modernização do espaço e mais eficiência no atendimento.

O texto enviado pela administração municipal informa ainda que, na prática, “a licitação funciona como uma disputa entre empresas interessadas na administração do local. Todas devem seguir regras estabelecidas em edital, garantindo transparência e igualdade no processo”.

Desde julho de 2025, por decisão do Tribunal de Justiça, a concessão da Rodoviária foi entregue à empresa Administradora Silvestre Ltda. A Silvestre havia impetrado um mandado de segurança devido a alegações de que não houve o devido processo legal em tramitações anteriores que afetaram sua concessão.

Agora, nova licitação deve regulamentar a concessão da nova e moderna Rodoviária da Capital.

QUARTA EDIÇÃO DO “SÁBADÃO DA FAMÍLIA CIDADÃ”, PROMOVIDA POR GEDEÃO NEGREIROS, ACONTECE NESTE SÁBADO

Apoiar as comunidades. Estar próximo a quem mais precisa. Levar serviços essenciais à população e promover cidadania. Com esse objetivo, o vereador Gedeão Negreiros realiza a 4ª edição do "Sabadão da Família Cidadã". O evento, que já é sucesso na capital, acontecerá no dia 18 de abril (neste sábado), das 8h às 14h, nas dependências da Escola Municipal Eduardo Valverde Araújo Alves, localizada no Bairro Parque Amazônia.

A ação social oferecerá dezenas de serviços totalmente gratuitos para os moradores da região. A iniciativa busca atender quem não tem tempo durante a semana ou enfrenta dificuldades para se deslocar até os órgãos públicos e centros de saúde. A estrutura do 4º Sabadão da Família Cidadã foi pensada para atender todas as faixas etárias. Confira os serviços que estarão à disposição da comunidade: Saúde e Bem-esta, atendimento Médico, Odontológico e Psicológico; testes rápidos e aferição de pressão arterial; massagem terapêutica.

Na área da Cidadania e Assessoria, haverá atendimento com Assistente Social e Jurídico gratuito; emissão de documentos essenciais: Carteira do Idoso, Carteira do Autista, ID Jovem e Cadastro Único (CadÚnico); orientação de regularização fundiária; emissão e orientações relacionadas ao IPTU. Na estética e cuidados pessoais, serão prestados serviços de estética facial e design de sobrancelha; corte de cabelo feminino e barbeiro; manicure e pedicure.

A realização deste grande evento é fruto do trabalho do vereador Gedeão Negreiros (Gedeão do Edvilson Negreiros), que tem focado seu mandato em estar presente nos bairros. A ação conta com o importante apoio da Prefeitura de Porto Velho, da Escola Técnica IESB e do J's Studio (Hair & Make-up).

PERGUNTINHAS

Você que é mais das antigas, lembra da Velhinha de Taubaté, personagem criada por Luiz Fernando Veríssimo e interpretada por Chico Anísio, aquela que acreditava em tudo que o governo falava? Pois nem ela acreditou que seria aprovado o relatório do Crime Organizado, que denunciava os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador Geral da República, Paulo Gonet. Você acreditou?