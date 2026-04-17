EUA seguirão com bloqueio naval após Irã reabrir Estreito de Ormuz, diz Trump

Por G1

Publicada em 17/04/2026 às 10h23

Presidente dos EUA afirmou que só retirará suas tropas da rota depois que as negociações com o Irã estiverem "100% concluídas", mas que o estreito "está completamente aberto e pronto para negócios e livre tráfego".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que o bloqueio militar norte-americano, em vigor no Estreito de Ormuz desde segunda-feira (13), vai continuar mesmo após o Irã anunciar a reabertura total a rota marítima.

Em um post na rede Truth Social, Trump afirmou que só retirará suas tropas da rota depois que as negociações com o Irã estiverem "100% concluídas", mas que o estreito "está completamente aberto e pronto para negócios e livre tráfego".

"O Estreito de Ormuz está completamente aberto e pronto para negócios e livre tráfego, mas o bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito no que diz respeito ao Irã, somente, até que nossas negociações com o Irã estejam 100% concluídas. Esse processo deverá ser bastante rápido, visto que a maioria dos pontos já foi negociada", escreveu.

Minutos antes, o presidente dos EUA havia adotado um tom mais conciliador, agradecendo ao regime iraniano pela decisão tomada.

A reabertura do Estreito de Ormuz era uma das principais reivindicações dos EUA nas negociações por um acordo de paz entre os dois países, que estão sendo mediadas pelo Paquistão.

No começo desta sexta-feira, os líderes da França, Emmanuel Macron, e do Reino Unido, Keir Starmer, reuniram colegas de outras dezenas de países, sem a presença dos Estados Unidos, para debater planos para a reabertura do estreito.