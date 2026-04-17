Ballet transforma rotina de crianças e fortalece aprendizado
Por  Jhon Silva
Publicada em 17/04/2026 às 11h51
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Ester Santos, de 10 anos, moradora do bairro Tancredo Neves, encontrou no ballet muito mais do que uma atividade no contraturno escolar. Antes tímida e com dificuldades na memória, ela decidiu entrar nas aulas em busca de mudança, e hoje já percebe a diferença no dia a dia.

“Antes eu era muito desengonçada, não tinha boa memória. Aí resolvi vir pro ballet para trabalhar isso. Mudou muita coisa, hoje minha memória melhorou, já sei até a tabuada de cor. No ballet eu aprendi a decorar várias coisas e isso me ajudou principalmente na matemática”, conta a aluna.

As aulas fazem parte do Projeto Construindo Campeões, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho que oferece atividades gratuitas para crianças e adolescentes. O ballet acontece na Praça CEU, em turmas distribuídas ao longo da semana, atendendo atualmente 88 alunos.

A atividade é voltada para crianças a partir de 6 anos até adolescentes de 17, sempre no período em que estão frequentando a escola. As aulas ocorrem às segundas e quartas no período da manhã, e às terças e quintas no período da tarde.

A professora Cléa Rocha explica que o ballet vai além da dança e tem papel importante na formação dos alunos. “É uma atividade gratuita que trabalha vários aspectos, principalmente a memória e o desenvolvimento cognitivo, ajudando diretamente no desempenho escolar. Também trabalhamos postura, disciplina e inclusão, com participação de crianças com deficiência dentro das turmas. Além disso, o ballet contribui para a saúde e tira os alunos do excesso de telas, trazendo eles para um ambiente mais ativo e educativo”.

Durante as aulas, o cenário é de concentração e leveza. Entre passos, alongamentos e exercícios de postura, as crianças desenvolvem coordenação motora, equilíbrio e foco, enquanto também aprendem a se expressar por meio da arte.

Nicole Costa, de 9 anos, também moradora do bairro Tancredo Neves, começou no ballet por incentivo da família e já percebe mudanças. “Na escola eu sentava de qualquer jeito, ficava com a postura errada. Aí minha mãe me colocou no ballet pra melhorar isso. Agora tô aprendendo aos poucos e já consigo ficar com a postura mais ereta”, diz.

Para muitas famílias, o projeto se tornou parte importante da rotina, oferecendo uma alternativa saudável e educativa no tempo livre das crianças.

O prefeito Léo Moraes também falou sobre a iniciativa. “O Construindo Campeões" é um projeto que abre portas e transforma vidas. Quando a gente oferece acesso à cultura, ao esporte e à educação, estamos investindo diretamente no futuro dessas crianças e de toda a cidade”, afirmou.

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