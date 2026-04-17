Maloca 2026 é encerrada com participação de 240 estudantes indígenas e reforça valorização cultural em Rondônia

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 17/04/2026 às 11h48

A programação da IV Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena (Maloca), evento promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), foi encerrada, nesta quinta-feira (16), em Porto Velho, A ação reuniu 240 participantes, entre estudantes e professores indígenas da rede estadual, em três dias de atividades culturais, pedagógicas e formativas, com o objetivo de valorizar saberes tradicionais, promover a interculturalidade e fortalecer a educação escolar indígena.

A programação teve início na segunda-feira (14), com o deslocamento dos estudantes para a capital e a cerimônia oficial de abertura no Teatro Estadual Palácio das Artes. Na terça-feira (15), as atividades ocorreram no auditório da escola Major Guapindaia, com exposição de trabalhos, apresentações artísticas, performance interativa, socialização de práticas pedagógicas, oficinas e exibição audiovisual. Já nesta quinta-feira (16), último dia do evento, os participantes foram divididos em grupos para tour pedagógico com foco em educação patrimonial, além de oficinas promovidas no auditório da Universidade Federal de Rondônia (Unir Centro) e no auditório do Centro Cultural e de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (CCDH).

O secretário da Seduc, Massud Badra, ressaltou a importância da ação para a educação escolar indígena. “A realização da programação evidencia o compromisso da gestão com a educação escolar indígena e com a construção de políticas públicas que respeitem as especificidades culturais”.

A Maloca vem sendo consolidada ao longo dos anos como uma importante ação da Seduc, voltada à valorização dos povos originários no ambiente escolar.

Durante as atividades, o professor Francisco Oro Waran, mestre em geografia e atuante na Gerência de Educação Escolar Indígena de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, destacou a importância do resgate histórico e da valorização dos saberes tradicionais no processo educativo. “Quando a gente estuda pontos como a história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, compreende que muitos povos foram impactados e até dizimados, como os Karipuna e outros de diferentes etnias. Esse conhecimento é fundamental para os nossos estudantes indígenas, que precisam levar esse aprendizado para suas comunidades e fortalecer o diálogo com os sabedores tradicionais”, afirmou.

A gerente da Gerência de Arte e Cultura Escolar (GACE), Elis Viana, destacou o sentimento de realização ao final da programação. “Encerramos esses três dias com o coração cheio de alegria ao ver os estudantes indígenas protagonizando cada momento, compartilhando saberes, culturas e histórias. A Maloca é um espaço de troca, de respeito e de fortalecimento das identidades, e ver tudo isso acontecendo de forma tão viva se torna uma motivação a continuar trabalhando por uma educação cada vez mais inclusiva e conectada com as raízes dos nossos povos”, pontuou.

TRAJETÓRIA

A Maloca vem sendo consolidada ao longo dos anos como uma importante ação da Seduc, voltada à valorização dos povos originários no ambiente escolar. A primeira edição, realizada em 2023, reuniu estudantes de 22 etnias e marcou o início da iniciativa com foco no fortalecimento cultural e educacional. Na segunda edição, o projeto ampliou a participação, envolvendo estudantes de 25 etnias e diversificando as linguagens artísticas, com atividades como música, dança, audiovisual e artes visuais. Já na terceira edição, realizada em 2025, a Maloca avançou em alcance e estrutura, com expectativa de participação de mais de 190 estudantes de escolas indígenas de todo o estado, consolidando-se como um espaço permanente de intercâmbio cultural, produção artística e fortalecimento da identidade indígena na rede pública de ensino.