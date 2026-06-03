Fórum elege representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa

Por Adaides Batista

Publicada em 03/06/2026 às 16h30

Foi realizado na manhã da terça-feira (2) o Fórum de Eleição para escolha dos representantes das Organizações da Sociedade Civil Organizada (OSCs) e de outros segmentos da sociedade que irão compor o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Porto Velho (COMPI) no biênio 2026/2028.

O processo foi coordenado pela Comissão Organizadora, instituída por meio da Resolução COMPI nº 01/2026, garantindo a transparência e a legitimidade da eleição dos representantes da sociedade civil para o colegiado.

Após a realização do Fórum, foram eleitos os representantes que integrarão o COMPI durante o biênio 2026/2028: no segmento dos Grupos de Convivência, foi eleito o representante do Grupo Amar é Preciso; no segmento das Organizações da Sociedade Civil Organizada (OSCs), foram eleitas duas entidades: o Lar Leal (Lar Espírita da 3ª Idade) e a Associação Zequinha Araújo. Também foram eleitas como representantes dos trabalhadores Patrícia de Souza Guedes e Graciele Alves dos Santos.

Além disso, o Conselho conta com a participação permanente de um representante do Conselho de Ministros Evangélicos de Porto Velho, conforme estabelece o artigo 7º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 3.221, de 4 de novembro de 2024.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é um importante espaço de participação social, responsável por acompanhar, fiscalizar e propor políticas públicas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da população idosa de Porto Velho. O Fórum de Eleição do Conselho Municipal da Pessoa Idosa representa um importante momento de fortalecimento da participação social e da democracia.

“Quero parabenizar a Comissão Organizadora pela condução transparente e responsável de todo o processo, bem como agradecer às entidades e representantes da sociedade civil que participaram deste fórum, demonstrando compromisso com a defesa dos direitos da pessoa idosa em nosso município. A presença e o envolvimento de cada instituição reforçam a importância do trabalho coletivo na construção de políticas públicas mais eficazes, humanas e inclusivas.”, observou o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho, Paulo Afonso.

“Todas as entidades e representantes que participaram deste importante processo democrático, colocando-se à disposição para contribuir com o desenvolvimento de ações que promovam mais qualidade de vida, proteção e garantia de direitos para a nossa população idosa, estão de parabéns. A Prefeitura continuará trabalhando em parceria com o Conselho e com a sociedade civil para construir uma cidade cada vez mais humana e acolhedora para todos”, destacou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

