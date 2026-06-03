Centro de Diálise Madeira Mamoré implanta metas de segurança do paciente com foco na assistência renal

Por Daiane Brito

Publicada em 03/06/2026 às 16h34

A implantação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente tem contribuído para aprimorar a assistência prestada no Centro de Diálise Madeira Mamoré (CDMM), em Porto Velho. A iniciativa é desenvolvida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com foco na qualidade e segurança do atendimento aos pacientes renais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a unidade é referência estadual em nefrologia de alta complexidade e vem ampliando sua capacidade operacional com investimentos em tecnologia. “Estamos promovendo melhorias estruturais para assegurar mais qualidade, eficiência e segurança nos atendimentos realizados diariamente”.

A unidade implantou três das seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela Política Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), e segue em processo de implantação das demais, reforçando o compromisso com uma assistência mais segura, humanizada e eficiente.

A Meta 1, voltada à identificação correta do paciente, garante maior segurança durante as mais de 6,8 mil sessões de hemodiálise realizadas anualmente pela unidade. Já a Meta 5 está relacionada à higienização das mãos, medida essencial para a prevenção de infecções. A Meta 6, por sua vez, busca reduzir o risco de quedas e lesões por pressão entre os pacientes atendidos.

A unidade também instituiu uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que atua de forma estratégica dentro do CDMM, considerando a maior vulnerabilidade clínica dos pacientes renais. Como parte das medidas de segurança, a unidade investiu em 19 sistemas de osmose reversa, responsáveis por garantir a pureza microbiológica da água utilizada nos procedimentos de hemodiálise.

O serviço funciona com plantão 24 horas

O secretário da Sesau, Edilton Oliveira, acrescentou que a unidade passou recentemente por revitalização da estrutura física, com nova pintura e substituição de pisos, melhorias que facilitam a higienização dos ambientes e atendem às normas sanitárias vigentes.

CENTRO DE DIÁLISE MADEIRA-MAMORÉ

O Centro de Diálise Madeira Mamoré (CDMM) é uma unidade especializada no tratamento de pacientes com insuficiência renal aguda e crônica, oferecendo atendimento contínuo e suporte hospitalar de alta complexidade. O serviço funciona de domingo a domingo, com plantão 24 horas para casos de urgência e emergência, além de atuar diretamente nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital de Base, Hospital João Paulo II, Centro de Medicina Tropical (Cemetron), Assistência Médica Intensiva (AMI) e Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD).

A unidade realiza procedimentos como hemodiálise e implante de cateter duplo lúmen. Em 2025, o CDMM realizou 6.837 sessões de hemodiálise, com média mensal de 569 atendimentos. A unidade também ultrapassou a marca de 700 implantes de cateter duplo lúmen, consolidando sua importância na rede estadual de saúde.

O diretor do CDMM, Gilmar Meireles, explicou que os investimentos em tecnologia incluem a aquisição de novas máquinas de hemodiálise e equipamentos modernos para qualificação da assistência, garantindo mais eficiência, segurança e qualidade no atendimento aos pacientes.

Anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, o CDMM atende pacientes das macrorregiões 1 e 2 de saúde, acolhendo usuários de diversos municípios rondonienses, além de pessoas em trânsito vindas de estados vizinhos e até de países fronteiriços.