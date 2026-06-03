Implementação da Educação Digital Escolar na rede pública de ensino discute direitos e deveres no uso das tecnologias

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 03/06/2026 às 17h01

O primeiro dia da programação de lançamento do Referencial Curricular da Educação Digital Escolar de Rondônia (RCED-RO) aconteceu nesta terça-feira (2), em Porto Velho. O evento promovido pelo governo de Rondônia e realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) reúne gestores, professores, coordenadores pedagógicos e profissionais da educação de todo o estado para discutir a implementação da Educação Digital Escolar na rede pública de ensino, segue nesta quarta-feira (3) com novas atividades que reforçam a temática.

A programação teve início às 9h, com a palestra promovida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial da Educação (Gaeduc), com o tema “Cidadania Digital: direitos e deveres no uso das tecnologias”. A apresentação foi conduzida pela promotora de Justiça Luciana Ondei, que abordou a importância do uso consciente, seguro e responsável das ferramentas digitais no ambiente escolar e na sociedade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância do evento para a educação pública e para a preparação dos estudantes diante das transformações tecnológicas da sociedade. “Este evento representa um momento histórico para a educação do estado, pois marca o lançamento de um referencial que vai orientar as escolas na formação de cidadãos preparados para os desafios do presente e do futuro.”

Na sequência, a gerente de Desenvolvimento Curricular da Seduc, professora doutora Luciana Dermani apresentou o Referencial Curricular da Educação Digital Escolar de Rondônia destacando os princípios, objetivos e diretrizes que irão nortear a implementação da Computação e da Educação Digital nas escolas. “O RCED-RO é fruto de um processo participativo, construído com a contribuição de professores, coordenadores, gestores, técnicos e representantes da sociedade civil. Nosso objetivo foi elaborar um referencial que dialogasse com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a BNCC Computação e o Referencial Curricular de Rondônia, respeitando a realidade das nossas escolas e oferecendo orientações claras para a implementação da Educação Digital em todo o estado.”

Ainda pela manhã, os participantes acompanharam o painel de conexões sobre experiências em computação plugada e desplugada, momento dedicado à troca de práticas pedagógicas com os alunos da rede estadual.

Os participantes acompanharam o painel de conexões sobre experiências em computação plugada e desplugada

Durante a tarde, às 14h, os trabalhos foram retomados com uma palestra da professora Sohraya Chediak sobre o desafio de formar sujeitos digitais críticos na educação r, na continuidade, a professora Luciana Dermani conduziu a palestra sobre as orientações referentes à Condicionalidade V do Valor Aluno Ano Resultado (VAAR), vinculada ao Fundeb, destacando os critérios relacionados à implementação da BNCC Computação e os impactos para os sistemas de ensino.

A secretária-adjunta de Estado da Educação, Valéria Ximenes destacou a importância do Referencial Curricular da Educação Digital como instrumento de inclusão e equidade educacional. “Vivemos em uma geração cada vez mais conectada, porém, ainda encontramos estudantes que nunca tiveram contato com um computador ou acesso à internet. Isso mostra os desafios já superados, bem como os que ainda precisamos enfrentar. Esse documento chega para garantir uma educação alinhada às necessidades dos estudantes e preparada para os desafios do mundo digital.”

O encerramento do primeiro dia da programação às 17h30, contou com um painel de conexões em formato de roda de conversa. O debate abordou temas atuais e relevantes para a educação contemporânea, como: ética, sociedade e responsabilidade digital, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital e os desafios da Inteligência Artificial no contexto escolar.