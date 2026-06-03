Elienai Pocidonio anuncia pré-candidatura a deputado federal pelo Republicanos, em Rondônia

Por ascom

Publicada em 03/06/2026 às 16h42

O pastor e empresário Elienai Pocidonio anunciou sua pré-candidatura ao cargo de deputado federal pelo partido Republicanos, em Rondônia. Natural do estado, ele afirma que a decisão foi motivada pelo desejo de representar os valores que defende ao longo de sua trajetória cristã, familiar e social, colocando seu nome à disposição da população rondoniense para as eleições de 2026.

Filho do pastor José Pocidonio e de Maria Aparecida, Elienai é casado há 16 anos com Elaine Costa. Atualmente, atua como pastor, empresário, editor de marketing de áudio e vídeo, diretor do programa Hora do Pastor e vice-presidente da Assembleia de Deus em Ouro Preto do Oeste.

Ao longo de sua caminhada, desenvolveu atividades ligadas ao fortalecimento da família, da fé cristã e de ações voltadas ao desenvolvimento social. Sua atuação junto às igrejas e à comunidade consolidou sua presença em diferentes segmentos da sociedade rondoniense.

A trajetória política de Elienai Pocidonio teve início em 2008. Desde então, participou da formação de grupos políticos, construção de nominatas e coordenação de campanhas eleitorais. Também presidiu o diretório municipal do PTB em Ouro Preto do Oeste e, em 2018, passou a integrar o grupo político do deputado estadual Luizinho Goebel. Durante esse período, também atuou em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2020, disputou as eleições municipais como candidato a vice-prefeito de Ouro Preto do Oeste na chapa encabeçada por Wagner Panisoli, obtendo 9.671 votos. Já em 2024, assumiu a presidência municipal do PRD, participando da condução partidária e apoiando a candidatura do delegado Júlio César.

Nascido em Colorado do Oeste, no ano de 1988, Elienai viveu os primeiros dez anos de vida no município. Posteriormente, residiu em Guajará-Mirim por oito anos e em Nova Brasilândia d’Oeste por aproximadamente um ano e meio. Há 19 anos mora em Ouro Preto do Oeste, cidade onde construiu grande parte de sua história ministerial, profissional e comunitária.

Cristão e conservador, o pré-candidato afirma defender pautas ligadas à família, à liberdade religiosa e aos princípios cristãos. Segundo ele, a pré-candidatura surge como uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de Rondônia e representar os interesses da população no Congresso Nacional.

“Sou filho desta terra e tenho Rondônia no coração. Aqui construí minha família, meu ministério e minha história. Coloco meu nome à disposição com humildade, confiando em Deus e acreditando que todos os nossos passos devem ser guiados por Ele”, declarou.

Com forte ligação às igrejas, ao setor produtivo e às ações sociais, Elienai Pocidonio inicia sua caminhada rumo à disputa por uma vaga na Câmara Federal defendendo propostas voltadas ao fortalecimento da família, da fé e do desenvolvimento do estado de Rondônia.